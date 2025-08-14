Insólito: gracias a la AFA, Moretti puede volver a ser presidente de San Lorenzo

Insólito: Moretti puede volver a ser presidente de San Lorenzo tras el escándalo

En medio de una nueva polémica en San Lorenzo por el video viral del joven de las inferiores que dejó en evidencia la crisis del club, ahora Marcelo Moretti reapareció para ser otra vez protagonista. Esta vez no fue por sus medios, sino que su nombre resurgió después de que la AFA lo habilite para que pueda volver a ser presidente de la institución. Mientras Julio Lopardo se mantiene como mandamás, ahora desde el ente que rige en el fútbol argentino le dieron el visto bueno al directivo para que regrese.

Por supuesto, no quedará en el olvido el escándalo que se generó cuando se filtró el video en el que el propio Moretti recibía dinero de la madre de un futbolista, pero lo cierto es que sí tiene chances de ejercer otra vez el cargo del cual se tomó licencia. De esta manera, dependerá plenamente de su decisión, pero con el paso de los meses dio indicios de cuál es su plan y no suena descabellado que lo lleve a cabo para hacerse cargo otra vez del "Ciclón". El Tribunal de Ética de la Asociación de Fútbol Argentino ya habló y ahora quedará en sus manos.

El Tribunal de Ética de la AFA autorizó a Moretti para que pueda ser presidente de San Lorenzo

El ente explicó que no hay razones o argumentos para expulsarlo, por lo que puede seguir siendo parte del Comité Ejecutivo de la AFA como vocal titular. A su vez, tendría el camino libre para regresar al "Cuervo" mientras la Justicia lo investiga por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. Ahora, todo dependerá de la determinación que tome el dirigente de quien se estima, reaparezca este mismo jueves 14 de agosto de manera pública.

Mientras tanto, en cuanto a lo futbolístico el equipo dirigido por Damián Ayude es líder junto a River Plate de la Zona B del Torneo Clausura con 8 puntos y por la quinta fecha visitará a Platense en Vicente López este sábado 16 de agosto desde las 14.15. A su vez, en la tabla general se encuentran en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y muy cerca de los que pueden llevarlos a la Libertadores. Claro que, la crisis también los golpea y lo sucedido con las inferiores en las últimas horas tampoco pasa desapercibido mientras Moretti planea volver a ser presidente.

Marcelo Moretti, habilitado por la AFA para volver a ser presidente de San Lorenzo

Las declaraciones de Lopardo sobre una posible vuelta de Moretti a San Lorenzo

"Tiene que definir qué quiere hacer, si renunciar o volver a ser presidente. No se puede seguir así, San Lorenzo merece tener definiciones. Lo que tiene que hacer es resolver sus problemas con la justicia y luego renunciar. Manchó el nombre y eso es lo principal", esbozó Lopardo en diálogo con DSports y posteriormente en TyC Sports también agregó: "Una de las dos cosas tiene que hacer, no quedarse así porque está la incertidumbre en todo el club y la vuelta a Boedo no tiene que ser usada políticamente, la gente se cansó y no alcanza con hablar".

Tan sólo unas horas antes fue el presidente a cargo del club el que también aseguró que si Moretti vuelve renunciará a la Comisión Directiva. También Martín Cigna, secretario general de la institución habló del tema en Radio La Red y sostuvo que no volverá a sus funciones si el expresidente regresa. "Tengo una posición tomada, no doy marcha atrás con eso", lanzó. Por otro lado, desde la AFA no hubo una interacción fuerte y todo dependerá de la habilitación de la Justicia que se mantiene en pie.