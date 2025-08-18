Crisis en San Lorenzo: piden la QUIEBRA DEL CLUB y reapareció Marcelo Moretti

Crece la tensión en San Lorenzo por un pedido de quiebra que se radicó en la Justicia y por la llegada de Marcelo Moretti para tomar las riendas del club. En primer lugar, el fondo suizo AIS Investment pide la quiebra del club. En este punto, ahora, el club tiene cindo días hábiles para responder si puede pagar la suma de 5 millones de dólares.

La decision con respecto a la quiebra tiene que ver con que la Sala C de la Cámara Comercial revocó la Sentencia de 1ra instancia que rechazaba el pedido de quiebra e intiman a que se comunique la medida. De esta manera, el Juez notifica al club que la quiebra va a ser decretada si, de acá al viernes, el club no paga la suma de U$D 5.300.000. Esta situación se da, por otro lado cuando Marcelo Moretti se acercó al club.

Pasó en la ede de San Lorenzo ubicada sobre Avenida La Plata 1782, en el barrio porteño de Boedo, recibió una sorpresiva visita durante la mañana: acompañado por un escribano, Marcelo Moretti llegó al lugar para resolver "cuestiones legales".

La presencia del mandatario, quien está de licencia mientras es investigado por cobrar supuestas coimas para fichar a un futbolista de divisiones inferiores en medio de la fuerte crisis institucional y económica que atraviesa el 'Ciclón', sorprendió a los empleados del club, ya que no lo esperaban ni tampoco había otro dirigente para recibirlo. A pesar de su intención, el ingreso le fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien está enemistado.

No es la primera vez que Moretti aparece de improviso en un momento clave de San Lorenzo, cuyos dirigentes manejan diversas posibilidades en caso de que se levante su licencia y de que el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino lo habilite a regresar a sus funciones: en el duelo ante Platense por las semifinales de los playoffs del Torneo Apertura 2025, arribó al Estadio Pedro Bidegain y quiso meterse en el palco presidencial. Acompañado por personal de seguridad, fue echado por los miembros de la CD allí presentes, que tampoco le permitieron ver el encuentro desde la zona de prensa.

El regreso del presidente en licencia despertó rumores sobre la renuncia de Julio Lopardo, que ya había expresado su intención de dar un paso al costado en el caso de que esa situación se produzca de manera definitiva. De momento no es oficial, pero este episodio sumó un dolor de cabeza al complejo contexto institucional por el que pasa el azulgrana.

Mientras tanto, el equipo se mantiene tercero en la Zona B del Clausura con ocho unidades, a pesar de contar con un plantel limitado y lleno de futbolistas juveniles debido a las inhibiciones para traer refuerzos en el último mercado de pases. En su última presentación cayó por 2 a 1 ante Platense en Vicente López, cortando una racha de cuatro duelos invicto con dos victorias y dos empates. El próximo sábado 23 de agosto recibirá a Instituto de Córdoba con el objetivo de mantenerse en lo más alto de los puestos de clasificación a los playoffs.

Las declaraciones de Lopardo sobre una posible vuelta de Moretti a San Lorenzo

"Tiene que definir qué quiere hacer, si renunciar o volver a ser presidente. No se puede seguir así, San Lorenzo merece tener definiciones. Lo que tiene que hacer es resolver sus problemas con la justicia y luego renunciar. Manchó el nombre y eso es lo principal", esbozó Lopardo en diálogo con DSports y posteriormente en TyC Sports también agregó: "Una de las dos cosas tiene que hacer, no quedarse así porque está la incertidumbre en todo el club y la vuelta a Boedo no tiene que ser usada políticamente, la gente se cansó y no alcanza con hablar".

Lopardo renunciará en caso de que Moretti pueda regresar a sus funciones en San Lorenzo.

Tan sólo unas horas antes fue el presidente a cargo del club el que también aseguró que si Moretti vuelve renunciará a la Comisión Directiva. También Martín Cigna, secretario general de la institución habló del tema en Radio La Red y sostuvo que no volverá a sus funciones si el expresidente regresa. "Tengo una posición tomada, no doy marcha atrás con eso", lanzó. Por otro lado, desde la AFA no hubo una interacción fuerte y todo dependerá de la habilitación de la Justicia que se mantiene en pie.