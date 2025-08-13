Escándalo por la comida en San Lorenzo: la comparación con Talleres de Córdoba y Gimnasia

Crisis en San Lorenzo: la comparación con otros dos clubes del fútbol argentino tras el escándalo de la comida para los juveniles.

Un joven futbolista de San Lorenzo expuso, de manera involuntaria, la profunda crisis que atraviesa el club, visible en el armado del plantel profesional del fútbol masculino pero que también se hace notar en el resto de las disciplinas. Jonás Rodríguez, arquero categoría 2008, realizó un video mostrando cómo se vive el día a día en la pensión, un trend que se hizo viral el último tiempo en redes sociales y del que participaron jugadores de otros equipos. Un usuario de X (antes Twitter) encontró otras dos publicaciones similares, realizadas por juveniles de Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de La Plata, y la comparación de la comida, las instalaciones y el estado de las canchas respecto del 'Ciclón' resultó impactante.

En el primer posteo, Valentín Solari, que juega para la séptima división del 'Lobo', explicó que su rutina comienza "seis y cuarto de la mañana", antes de que el micro lo lleve al predio de entrenamiento de Estancia Chica. La principal diferencia con sus pares de Boedo se nota en la alimentación: tanto en el almuerzo como en la merienda, los jóvenes del 'Tripero' ingerían proteínas (incluso recibían un suplemento brindado por una nutricionista), fundamentales para el desarrollo de cualquier deportista.

Por su parte, en la 'T' la disimilitudes eran aún más notorias: no sólo en la variedad de las comidas, sino también en la excelente condición de los campos de juego en los que los jugadores realizan sus entrenamientos. Allí, practican tanto las divisiones inferiores como los primeros equipos del cuadro cordobés de femenino y masculino. El contraste con las canchas de San Lorenzo, con un césped muy amarillo, abandonado, un lugar repleto de pozos y líneas de cal apenas visible generó la indignación de los hinchas, al conocer las condiciones en las que viven y crecen como futbolistas los jugadores de la pensión del club.

Recientemente, los directivos del 'Ciclón' aprobaron la aplicación de un bono extraordinario por un valor de 10.000 pesos para todos los asistentes al clásico contra Huracán en la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. Según explicaron, se aplicará tanto a los socios como a los no socios y tendrá como destino exclusivo generar recursos para el área del fútbol juvenil, con el objetivo de modernizar la infraestructura existente y paliar las malas condiciones en el medio de un delicado momento económico e institucional.

Polémica en San Lorenzo por el video de un joven de inferiores que expuso la crisis

De manera involuntaria seguramente, un jugador de las divisiones inferiores de San Lorenzo expuso a la dirigencia con la publicación de un video a través de sus redes sociales. Jonás Rodríguez, arquero de la categoría 2008 del club de Boedo, demostró cómo se vive el día a día en la pensión de la institución azulgrana y la grabación se volvió viral rápidamente.

Es que muchos hinchas cuestionaron severamente todo lo que se observa allí: la pésima comida, las deterioradas instalaciones en general y el paupérrimo estado de la cancha en la que se entrenan, entre otras situaciones de menor relevancia. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, prácticamente no hay proteínas. Además, hay exceso de pan en las cuatro comidas de la jornada, poca carne, pocas frutas y verduras.

Pozos, poco césped y líneas apenas visibles: el pésimo estado de los campos de juego para los entrenamientos de las categorías juveniles.

La alimentación en la pensión de San Lorenzo, según el video de Jonás Rodríguez