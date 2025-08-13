Polémica en San Lorenzo por el video de un joven de inferiores que expuso la crisis

El video de un juvenil de San Lorenzo que encendió la polémica sobre las inferiores del club.

De manera involuntaria seguramente, un jugador de las divisiones inferiores de San Lorenzo expuso a la dirigencia con la publicación de un video a través de sus redes sociales. Jonás Rodríguez, arquero de la categoría 2008 del club de Boedo, demostró cómo se vive el día a día en la pensión de la institución azulgrana y la grabación se volvió viral rápidamente.

Es que muchos hinchas cuestionaron severamente todo lo que se observa allí: la pésima comida, las deterioradas instalaciones en general y el paupérrimo estado de la cancha en la que se entrenan, entre otras situaciones de menor relevancia. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, prácticamente no hay proteínas. Además, hay exceso de pan en las cuatro comidas de la jornada, poca carne, pocas frutas y verduras.

Por si fuese poco, la habitación parece demasiado precaria para tratarse de un club grande del fútbol argentino, si se tiene en cuenta que se trata de un juvenil de 16 o 17 años. Es decir, Rodríguez está a un paso de poder llegar a la Reserva y de, tal vez si le va bien, poder firmar el primer contrato profesional dentro de dos o tres temporadas.

Otra cuestión que aparece en el video posteado por el arquero en las redes sociales es el paupérrimo estado del campo de juego de la cancha en la que se entrenan: se observa un césped muy amarillo, abandonado, y un lugar repleto de pozos. Y las líneas de cal que remarcan los límites de la cancha prácticamente no se ven.

El estado del campo de juego es deplorable también.

La alimentación en la pensión de San Lorenzo, según el video de Jonás Rodríguez

Desayuno: café con leche, con pan y queso. Almuerzo: pan de carne con arroz y ensalada. Merienda: leche chocolatada con pan y queso. Cena: ravioles con tortilla y pan.

La crisis institucional de San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti sigue de licencia

A la espera de que se resuelva la situación judicial del mandamás de la entidad azulgrana, que continúa de licencia luego del escándalo por el video público en el que se lo ve presuntamente aceptando 25.000 dólares por parte de la madre de un futbolista de las inferiores a cambio de que el chico juegue, quien tomó su sitio transitoriamente en el máximo cargo fue Julio Lopardo.