Alarma en San Lorenzo: un titular clave no entrenó y preocupa a Damián Ayude

Nueva preocupación para Ayude: un titular no entrenó este lunes con el resto del plantel por una molestia.

A pesar de la delicada situación institucional que atraviesa, San Lorenzo goza de un inédito presente en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino: marcha líder de la Zona B junto con River Plate tras cuatro fechas con ocho unidades, producto de dos victorias y dos empates. El próximo sábado 16 de agosto, el 'Ciclón' visitará a Platense en Vicente López para continuar con su buena racha, aunque el entrenador Damián Ayude deberá pensar en algunas variantes en el once titular a causa de las lesiones. Una de ellas es la baja confirmada de Manuel Insaurralde, quien sufrió una fractura de cúbito por la que deberá intervenirse quirúrgicamente; además, otro futbolista que habitualmente va de arranque acusó una molestia y no entrenó este lunes a la par de sus compañeros.

El afectado en cuestión es Ezequiel Cerutti, clave en la victoria frente a Vélez Sarsfield en la última jornada: forzó un error de Lisandro Magallán y asistió a Alexis Cuello para que el delantero convierta el único tanto del encuentro. El 'Pocho' no pudo participar de la práctica por un dolor en su aductor izquierdo y le realizarán estudios para determinar la gravedad de su lesión. De momento, su presencia contra el 'Calamar' en el próximo compromiso para el conjunto de Boedo es una incógnita.

Ayude cambia el esquema: los posibles reemplazos para Insaurralde y Cerutti en el once titular

La ausencia del extremo de 33 años es un duro golpe para el DT ya que no sólo tuvo buenos rendimientos en los últimos duelos, sino que también aporta experiencia a un plantel conformado en su mayoría por jugadores jóvenes surgidos de las inferiores del club. En principio, su reemplazo sería Agustín Ladstatter, quien ingresó contra el 'Fortín' a falta de media hora para el final. Por otra parte, el lugar de Insaurralde podría ser ocupado por Juan Cruz Rattalino, otro juvenil que también tuvo minutos en el último encuentro.

El sanjuanino de 20 años se perfila como el principal candidato para reemplazar a Cerutti, en caso de que no pueda jugar contra Platense.

Impacto en San Lorenzo: la medida de la AFA que afecta al club contra Platense

San Lorenzo recibió una gran noticia en las últimas horas, mientras se prepara para el duelo frente a Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 que jugará este jueves 7 de agosto a las 19 horas en condición de local. En el marco del paulatino regreso del público visitante en los estadios del fútbol argentino, la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) aprobó la presencia de hinchas del 'Ciclón' para el partido contra Platense por la quinta jornada del certamen local, el cual se disputará el próximo sábado 16 de agosto a las 14:15 horas en Vicente López.

Si bien la medida aún debe ser confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes, la gestión para que la parcialidad azulgrana esté presente en la cancha del 'Calamar' depende de apenas algunas formalidades. Será la primera vez en el año que el equipo que actualmente dirige Damián Ayude cuente con simpatizantes en las tribunas fuera del Estadio Pedro Bidegain, al menos de manera oficial: en abril, varios fanáticos estuvieron en la victoria ante San Martín de San Juan que tuvo lugar en la provincia cuyana e ingresaron como "neutrales". En aquella ocasión, los 'cuervos' colgaron una bandera en las gradas con un mensaje de deseo que, lentamente, se está transformando en realidad: "Que vuelvan los visitantes".