La AFA y el Gobierno de Javier Milei, otra vez en pie de guerra

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a levantarse contra el Gobierno Nacional y lanzó un fuerte comunicado contra el Gobierno Nacional en el que denunció que "lo único que le interesa al Gobierno es presionar a los clubes Entidades sin fines de Lucro para que permitan incorporar la SAD". Este nuevo cruce entre ambos, se da en el marco de una regulación realizada por la administración nacional en la que establece que se incrementará la alícuota que los clubes tienen que aportar a la seguridad social.

La noticia fue publicada el lunes 28 de julio en el Boletín Oficial y establece que la alícuota pasará del 7,5% al 13,06%, con un adicional del 5,56% durante los próximos doce meses para compensar un déficit acumulado y asegurar el financiamiento del sistema previsional. La noticia, por otro lado, salió a través de un extenso posteo en el cual el el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger sostuvo que en 2024 las ventas de jugadores argentinos generaron ingresos por 324 millones de dólares, pero que el fútbol argentino está está subsidiada por los jubilados.

"Con el argumento de la crisis del año 2001, la entidad obtuvo un régimen especial para el ingreso de aportes jubilatorios, reemplazando el régimen general por un cargo sobre venta de entradas, transferencias y derechos de televisación", señaló.

Según Sturzenegger, "los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos", lo que generó un sistema deficitario. A lo largo de los años, la alícuota aumentó desde un 2% inicial hasta el 7,5% actual, pero nunca logró equilibrar las cuentas. "¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, porque el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado", afirmó el funcionario.

En este sentido, desde la Asociación del Fútbol Argentino, salieron al cruce al sostener que el negocio de las Sociedades Anónimas Deportivas "no es otra cosa que permitir el ingresos de capitales golondrinas para hacer negocios con nuestros Clubes y jugadores formados en nuestras canteras". A su vez, hicieron hincapié en que el régimen solidario entre los clubes trajo que todos sus empleados estén en blanco, tengan su ART, Obra Social etc., cuando mediante el Régimen General no ocurrió lo mismo, la propia ARCA ex AFIP mediante RG 5577/24, dictó un blanqueo laboral de deudas y plan de facilidades sobre ellas que según la clasificación de la empresa la condonación fue del 90% para las Entidades sin fines de Lucro". Con estas idas y vueltas, el segundo semestre aparece con una nueva guerra entre AFA y el Gobierno Nacional.