Alivio para Damián Ayude en San Lorenzo: recupera un titular para el clásico con Huracán

Buena noticia para Ayude en San Lorenzo: recupera a un titular clave para el clásico ante Huracán.

San Lorenzo sumó una buena noticia en medio del complicado presente que atraviesa a nivel institucional y luego de la dura derrota ante Platense en Vicente López el fin de semana pasado. Este miércoles, en la antesala del duelo frente a Instituto de Córdoba que se disputará el próximo sábado 23 de agosto a las 14:30 horas en el Nuevo Gasómetro por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, el entrenador Damián Ayude recuperó a uno de sus habituales titulares recuperado tras su lesión. Este regreso es fundamental para el 'Ciclón' de cara al clásico con Huracán, sobre todo después de confirmarse la baja del capitán Gastón Hernández, quien sufrió un desgarro en el encuentro contra el 'Calamar'.

El futbolista en cuestión es Ezequiel Cerutti, que volvió a entrenar con normalidad a la par de sus compañeros. El extremo de 33 años sufrió una molestia muscular en el cruce ante Vélez Sarsfield en el que fue una de las grandes figuras: provocó el error de la defensa rival y asistió a Alexis Cuello para que convierta el único tanto del partido. Ahora, tiene muchas chances de meterse nuevamente en el once titular para recibir a la 'Gloria' con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos de la Zona B.

Cuándo se juega el clásico San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura

El duelo entre el "Ciclón" y el "Quemero" tendrá lugar el fin de semana del domingo 31 de agosto en el Estadio Pedro Bidegain. El Nuevo Gasómetro abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la séptima fecha del Clausura que todavía no tiene ni fecha ni horario confirmados, como tampoco la televisación ni el arbitraje. A lo largo de la historia se enfrentaron en 174 oportunidades de las cuales los de Boedo ganaron 83 veces y 45 los de Parque Patricios, mientras que igualaron en las 46 restantes.

Los números de Cerutti en San Lorenzo

191 partidos disputados.

12 goles.

22 asistencias.

Cerutti, clave en la victoria contra Vélez, podría volver al once titular ante Instituto y llegaría sin problemas para el clásico con Huracán.

Gastón Hernández se lesionó y no juega el clásico San Lorenzo vs. Huracán: los posibles reemplazos

El defensor mendocino, que arrastraba una molestia muscular antes de jugar contra el "Calamar" en Vicente López, salió lesionado después del primer tiempo se realizó los estudios correspondientes y los mismos confirmaron que tuvo un desgarro en el cuádriceps derecho. De esta manera, no jugará ante Instituto de Córdoba el próximo sábado 23 de agosto a las 14.30, mientras que hoy está también descartado para el cruce contra los de Parque Patricios. A su vez, trascendió cuándo sería el regreso a las canchas del futbolista que suma 3 goles en 99 partidos en el club, aunque todo dependerá de su recuperación.

El central nacido en San Rafael volvería recién contra Racing en el Cilindro, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura que se desarrollará el fin de semana del domingo 14 de septiembre. El motivo es que, tras el clásico, habrá 15 días de descanso debido a la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, por lo que tendrá más tiempo para rehabilitarse. Sin embargo, no es un detalle menor que será una baja más que sensible ante el "Globo" y más aún por el presente que viven ambos equipos. En cuanto al posible reemplazo, aparecen Daniel Herrera -ingresó por él contra Platense- y Nery Domínguez, pero la palabra final la tendrá Ayude.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2025