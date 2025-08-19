EN VIVO
Fútbol Argentino

Escándalo en Huracán: Matko Miljevic ahorcó a un jugador de Once Caldas en plena Copa Sudamericana

La situación se dio en el segundo tiempo del partido de Huracán vs Once Caldas de Colombia. Matko Miljevich fue el responsable.

19 de agosto, 2025 | 20.54

En medio del partido entre  Huracán ante Once Caldas de Colombia por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana se armó un revuelo después de una brutal reacción de Matko Miljevic que acogotó a un rival. 

La situación se dio durante el segundo tiempo por la impotencia que le dio perder con Once Caldas. Matko Miljevic agarró del cuello y tiró a uno de sus rivale colombianos del Once Caldas en el partido.

En el primer partido de la serie, el elenco colombiano venció al “Globo” por 1-0. El único tanto de aquel enfrentamiento llegó de la mano del centro delantero Dayro Moreno, quien tras esa conversión se convirtió en el máximo goleador del club.

El duelo de esta noche promete ser intenso y cargado de emociones, con Huracán obligado a dar vuelta la serie para seguir en la competición. Cada minuto contará, y el equipo de Parque Patricios buscará aprovechar su localía y el apoyo de su hinchada para remontar el resultado y mantener viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Sudamericana.

