Moretti volvió a San Lorenzo, fue a la práctica y los hinchas organizan protestas

Volvió Moretti como presidente de San Lorenzo y los hinchas organizan protestas.

Marcelo Moretti volvió a sus funciones como presidente de San Lorenzo, se presentó en el entrenamiento del plantel dirigido por Néstor Ayude y continúa el caos institucional en el "Ciclón". De hecho, apenas enterados de esta noticia, muchos hinchas y parte de la oposición política interna ya organizan protestas en las instalaciones, en disconformidad con esta situación. De acuerdo con la información del portal Doble Amarilla, mientras que los fanáticos se harían presentes en breve en el Nuevo Gasómetro, los representates opositores convocan a una movilización para el viernes 22 de agosto del 2025 a las 19 horas en la sede de Avenida La Plata.

El mandamás de la entidad de Boedo estaba de licencia desde aquel video en el que se lo observaba guardándose 25.000 dólares en el bolsillo de parte de la madre de un futbolista de las divisiones inferiores, presuntamente a cambio de que su hijo jugara sí o sí. Sin embargo, ahora decidió retornar pocos meses después como si nada hubiese sucedido.

¿Qué pasó con Moretti, el presidente de San Lorenzo?

En abril del 2025, el canal de televisión El Nueve difundió un video en el que se aprecia al mandamás de la institución azulgrana llevándose 25.000 dólares en efectivo por parte de la madre de un futbolista de las divisiones inferiores, presuntamente a cambio de colocar a su hijo en las divisiones inferiores en mayo del 2024.

La investigación emitida en el programa Telenueve Denuncia fue liderada por el periodista cordobés Tomás Méndez, ex C5N entre otras señales. En la cámara oculta -grabada por una tercera persona de la que todavía no trascendió la identidad- aparecen en la reunión el propio directivo del "Ciclón", la madre del joven futbolista y el funcionario público Francisco Sánchez Gamino, director de estudios para la planificación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a cargo de Guillermo Francos en el gobierno de Javier Milei.

El escándalo salpicó al Gobierno por lo que tras conocerse el video, desde la Jefatura de Gabinete decidieron echar a Francisco Sánchez Gamino, quien llegó a su cargo por ser hombre de confianza del secretario de asuntos estratégicos de la Presidencia, José Luis Vila, un histórico militante radical ligado al armador político Enrique "Coty" Nosiglia y que fue funcionario en el Ministerio de Defensa durante el macrismo. A su vez, Vila trabajó en áreas de se seguridad y defensa para distintos presidentes desde la vuelta de la democracia, tanto así que se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la década del 90.

Después de los saludos formales, la mujer hace entrega de un fajo de billetes de la moneda estadounidense que presuntamente contenía 20 mil dólares. Si bien le insiste a Moretti para que los cuente, el titular de San Lorenzo le dice que no por una cuestión de cortesía y los guarda directamente en el bolsillo interno de su saco. Al valor oficial del dólar hoy martes 22 de abril del 2025, la fortuna supera los 27.3 millones de pesos argentinos.

Al instante, el abogado y mandamás del "Cuervo" comienza a preguntar por la vida social del chico, al que su madre define como "contentísimo" y "desesperado por jugar", aunque al mismo tiempo le aclara que "no puede salir de noche con sus amigos" por el fútbol. Más tarde, en El Nueve también revelaron un segundo encuentro en el que Moretti habría recibido 5 mil dólares más, para completar la suma de 25 mil.

También se publicó un audio en el que el máximo directivo del "Santo" reconoce: "Estuve todo el partido viendo con (Marcelo) Romano (coordinador de Inferiores) y con (Néstor) Ortigoza (por entonces responsable del fútbol, luego desplazado por un caso de violencia de género)". Y concluyó: "Les pregunté. Me dice 'no, bien... A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'". Por el momento, desde la entidad de Boedo no se pronunciaron al respecto, aunque todo indica que habrá un comunicado en las próximas horas. Sin embargo, Pablo García Lago, actual vocal y exsecretario del club, anunció que va a radicar una denuncia en la Justicia en las próximas horas.

La primera charla polémica por teléfono entre Moretti y la mamá del joven futbolista de San Lorenzo

Madre del jugador : Los chicos me dijeron, o no se quién, algo de 25.000 dólares...



: Moretti : Si, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente...



: Madre del jugador : No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?



: Moretti : 25 mil.



: Madre del jugador : Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?



: Moretti : Y, la idea es que estén antes para yo...



: Madre del jugador: Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo...

