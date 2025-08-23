Los hinchas de San Lorenzo apuntaron contra Moretti en el Nuevo Gasómetro

Días después del anuncio de Marcelo Moretti sobre su vuelta a San Lorenzo tras la licencia solicitada después del escándalo, el directivo fue apuntado por los propios hinchas. En la previa del partido por la sexta fecha del Torneo Clausura contra Instituto de Córdoba, la hinchada se hizo sentir y cantó contra el mandatario del "Ciclón". Por supuesto, las quejas no pasaron para nada inadvertidas y mucho más después de la polémica que se generó en torno a él.

En este caso, Moretti no asistió al Estadio Pedro Bidegain poco después de comunicar que volvería a tomar la presidencia del club en lugar de Julio Lopardo, quien ocupó su puesto. Sin embargo, los fanáticos del conjunto de Boedo se expresaron con toda su bronca en el estadio para mostrar su descontento y pedir que no regrese. Es que lo sucedido meses atrás cuando recibió dinero por parte de la madre de un joven futbolista fue un punto de quiebre para su futuro en San Lorenzo y en cancha se lo demostraron.

Los hinchas de San Lorenzo destrozaron a Moretti en el Nuevo Gasómetro

"No te lo decimos más, si volvés a San Lorenzo que quilombo se va a armar", fue la frase que más sonó en las tribunas del Nuevo Gasómetro contra el directivo del "Ciclón" de quién no se sabe si finalmente regresará a la presidencia más allá del escándalo en el que está envuelto desde hace tiempo que sigue afectando directamente al club de Boedo.

Moretti rompió el silencio en San Lorenzo

“Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa. Tal vez, no tanto en las cuestiones administrativas o económicas de otra índole, pero sí en el fútbol profesional”, comenzó diciendo Moretti en diálogo con Infobae este viernes. Incluso, el máximo dirigente remarcó que él tuvo participación en la decisión del arribo de Damián Ayude a la Primera como también en la transferencia de Malcom Braida a Boca Juniors.

Además, el abogado y empresario reveló que decidió romper con la licencia debido a que la Justicia no lo procesó. "La decisión la tomé cuando se traba la competencia en lo judicial y obviamente porque no estoy procesado. San Lorenzo tiene un presidente elegido democráticamente por los socios, ganamos las elecciones el 17 de diciembre del 2023 de manera abultada. Pasaron 120 días que no estoy procesado, le hice la consulta a la AFA, me dijo que no había ningún impedimento administrativo ni jurídico para no estar en funciones. Así que decidí mandar la carta de documento y mandar el mail, las dos cosas", expresó.

Al ser consultado sobre por qué el dinero que recibió de la madre de un futbolista no aparece asentado en los libros del club, Moretti se excusó con la plata que él puso de su bolsillo en otras oportunidades. "El año pasado puse 180.000 dólares en préstamos de dinero. Apenas asumí a San Lorenzo, el mismo día, el 17 de diciembre, tuve que ir a mi casa a buscar plata para depositar en el banco para que no quede libre Rafa Pérez. A los jugadores les debían cuatro meses de sueldo, el aguinaldo, los premios y las primas. Estaban todos en consideración de quedar en libertad de acción y con el pase en su poder. Pero lo primero que hice ese día, me acuerdo, fui a mi casa corriendo, no tenía firma en el banco y deposité en la cuenta de Rafa Pérez el dinero, mi dinero, para que no quede libre. Entonces, hice aportes que fueron 180.000 dólares en blanco, en mutuos", reveló.