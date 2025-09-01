El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli que sacude a San Lorenzo: "Muy pronto"

El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli que sacude a San Lorenzo.

Marcelo Tinelli protagonizó un inesperado anuncio que sacudió al mundo San Lorenzo, que sigue en crisis en general, más allá de los resultados deportivos positivos de la mano del entrenador Damián Ayude. Con el presidente Marcelo Moretti todavía de licencia, el club de Boedo necesita una reestructuración en todo sentido y a ello se refirió el exconductor estrella de la televisión argentina.

A través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram (@marcelotinelli), donde tiene casi 15 millones de seguidores, el presentador de 65 años respondió las preguntas de algunos de ellos con mensajes en imágenes e incluso en videos. Allí, sin dudarlo, dejó en claro que volverá al Ciclón "muy pronto, mucho antes de lo que algunos esperan...".

Cuando algunos de sus seguidores en Instagram le preguntaron por su eventual regreso a la entidad azulgrana, de la que se fue muy mal e insultado por los hinchas en el Nuevo Gasómetro, el "Cabezón" dejó en claro que quiere involucrarse de nuevo para intentar sacar la grave situación financiera adelante. Ante la consulta sobre los motivos por los que no va más a la cancha como aficionado, el expresidente del "Cuervo" argumentó: "Porque hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas".

Sobre si volverá a postularse para algún cargo político en Boedo, "Marce" respondió: "No sé si candidato, pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar de alguna manera". También aclaró con relación a la presencia de su hijo Lorenzo "Lolito" Tinelli en el Nuevo Gasómetro, durante el 0-0 en el clásico frente a Huracán: "Fue con un amigo mío que lo invitó, y con la invitación de la Gloriosa Butteler (la hinchada azulgrana). Fue un sábado de enorme alegría para él y para mí".

Por último, con un breve video en respuesta, Tinelli hizo el anuncio más fuerte de la jornada. Es que uno de los seguidores le dijo que "el momento de volver a San Lorenzo es ahora, sabelo, hablá de lo que tengas que hablar". Y el conductor sentenció: "Sí, pero no lo entiendan como una amenaza. No, no... Quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo, nada más. Y cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento, sabe todo lo que hemos hecho por San Lorenzo. Así que vamos a volver muy pronto a San Lorenzo, mucho antes de lo que algunos esperan. Besos".