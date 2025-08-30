San Lorenzo vs Huracán por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo buscará dejar de lado el caos institucional que atraviesa cuando reciba a Huracán este sábado en el Nuevo Gasómetro, por el interzonal del Torneo Clausura 2025. El equipo de Damián Ayude tiene la oportunidad de quedar momentáneamente como puntero de la zona con una victoria, mientras que el Globo llega invicto en los últimos cuatro compromisos del torneo doméstico y busca estirar su buena racha ante su histórico rival, sin ganar en el Nuevo Gasómetro desde hace más de 20 años.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Huracán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Huracán?

El partido entre San Lorenzo y Huracán por la fecha 7 del interzonal del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 30 de agosto de 2025, a partir de las 14:45 (hora argentina) en el estadio Pedro Bidegain. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez.

San Lorenzo sigue atravesando una situación muy delicada desde lo institucional. Luego de que levante su licencia como presidente, Marcelo Moretti se presentó en el club para tener una reunión de CD a la que no asistió nadie. Además, Marcelo Culotta, dirigente opositor, renunció a su cargo como vocal, profundizando la crisis dirigencial que vive el club de Boedo.

En lo futbolístico, el equipo dirigido por Damián Ayude viene de derrotar 1-0 a Instituto y buscará un triunfo que lo deje puntero de la zona momentáneamente. Los azulgranas tienen la chance de aprovechar la localía en el Nuevo Gasómetro para seguir sumando puntos importantes en el torneo y mantener vivas sus aspiraciones de cara a la fase siguiente del campeonato.

El Ciclón tendrá una baja importante para este clásico: el capitán Gastón Hernández no estará disponible ya que sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho hace dos semanas y aún no se recuperó completamente. Sin embargo, una buena noticia para Ayude es el regreso de Alexis Cuello, que cumplió la fecha de suspensión tras la expulsión ante Platense y volvería a ser titular en el ataque.

Por su parte, el Huracán de Frank Kudelka viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 3-1 ante Once Caldas, pero en el torneo doméstico mantiene un buen andar. En su último compromiso por la Liga Profesional empató 1-1 ante Unión con un gol polémico del Tatengue, resultado que le permitió mantener su racha invicta.

Por el torneo local, el Globo acumula cuatro partidos invictos, con tres triunfos y una igualdad, números que lo posicionan de manera cómoda en la tabla del interzonal. La baja que tendrá la visita para este duelo es la de Fabio Pereyra, que fue expulsado en Santa Fe por una doble amarilla y representa una ausencia sensible para el esquema de Kudelka, ya que pierde a un referente y voz de mando en la defensa.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente al Ciclón. Teniendo en cuenta el amateurismo y profesionalismo desde 1915, se vieron las caras en 190 partidos con 48 victorias del Globo y 87 del elenco de San Lorenzo, empatando 55 encuentros. El último enfrentamiento fue el 23 de febrero con victoria 2-0 para los de Parque Patricios, con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. Sin embargo, Huracán quiere estirar la racha positiva que tiene ante San Lorenzo en el último tiempo: de los últimos cinco enfrentamientos, ganó uno y empató cuatro. Además, buscará salir victorioso en el Bidegain tras más de 20 años, ya que lo hizo únicamente en 2001.

Formaciones probables de San Lorenzo y Huracán

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, ya tiene definido el once que saldrá desde el inicio contra Huracán, con un cambio muy puntual respecto a la última presentación. El delantero Alexis Cuello reapareció en el 11 titular tras cumplir la fecha de suspensión por su expulsión ante Platense, recuperando su lugar en el equipo después de perderse la victoria contra Instituto. Lo hará en reemplazo de Branco Salinardi, el juvenil que había sido héroe en el Nuevo Gasómetro con el único gol del partido.

En defensa, Ayude todavía no podrá contar con Gastón Hernández, que continúa en recuperación de su lesión muscular y volverá recién en los próximos compromisos. Por eso, otra vez Daniel "Pitu" Herrera será el que ocupe su lugar en la zaga central, acompañando a Jhohan Romaña. El resto de la estructura se mantiene sin modificaciones, con Orlando Gill bajo los tres palos y una línea de volantes que busca darle equilibrio al equipo tanto en la marca como en la creación.

Por el lado de Huracán, Frank Kudelka tendrá una variante obligada en la defensa. A raíz de la expulsión por una doble amarilla en Santa Fe, el entrenador no podrá contar con Fabio Pereyra en la zaga central y, en su lugar, ingresaría Nicolás Goitea. La ausencia de Pereyra representa una baja sensible para el Globo, quien pierde a un referente y voz de mando de cara a este partido crucial del clásico.

El resto del equipo no tendría modificaciones respecto al que viene de igualar 1-1 frente a Unión, con el detalle de que Kudelka seguiría apostando por Luciano Giménez como centrodelantero titular, relegando al banco a Matías Tissera, Ramón Ábila y Eric Ramírez. La incógnita pasa por Leonardo Sequeira: el atacante continúa recuperándose de un esguince de tobillo y será evaluado hasta último momento. Si recibe el visto bueno del cuerpo médico, Sequeira volvería a concentrar luego de estar dos partidos ausente e integraría la lista de concentrados ocupando un lugar en el banco.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

Probable formación de Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Matko Miljevic; Juan Bisanz, Rodrigo Cabral, Luciano Giménez.

San Lorenzo vs Huracán: Ficha técnica