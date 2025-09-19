Sorpresa en San Lorenzo por la emotiva reaparición del Patón Bauza

Edgardo "Patón" Bauza volvió a aparecer y causó tanto sorpresa como emoción para los hinchas de San Lorenzo. En esta ocasión se lo vio otra vez en las calles de Ecuador tras encontrarse con un fanático que le dio un regalo muy especial. Las fotos del entrenador no tardaron en hacerse virales en las redes sociales donde se mostró feliz por lo que recibió por parte del simpatizante que recordó su paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Esteban Reinoso fue quien se acercó a la casa del extécnico de la Selección Argentina para entregarle en mano no sólo una bandera con su rostro, sino también una campera que desató la locura en todo el "Ciclón". La misma era justamente del conjunto de Boedo donde el entonces DT ganó la Copa Libertadores en 2014. Como no podía ser de otra manera, los hinchas del elenco "Azulgrana" no tardaron en celebrar su reaparición con sus colores.

El Patón Bauza reapareció causando sorpresa y emoción en San Lorenzo

A través de las redes sociales trascendió que el hincha del equipo ecuatoriano le entregó la indumentaria de San Lorenzo al "Patón", quien luego posó con ella. A su vez, se tomaron una foto sosteniendo el trapo que muestra al propio estratega con la ropa de Liga de Quito, club donde hizo historia ganando cuatro títulos. La situación se dio tan sólo unas horas antes del triunfo por 2 a 0 del club que hoy dirige el brasileño Tiago Nunes contra San Pablo por la ida de los cuartos de final del torneo continental. Cabe destacar que si avanzan de ronda se medirán contra el ganador del cruce entre River Plate y Palmeiras cuya ida terminó 2 a 1 en favor del "Verdao" en el Estadio Más Monumental.

Esteban Reinoso, hincha de Liga de Quito, junto a Edgardo "Patón" Bauza

La última aparición previa del Patón Bauza en 2025

El DT dijo presente en la inauguración de un lugar con su nombre en Ecuador. Se trata de un Centro de Alto Rendimiento que abrió sus puertas el pasado 9 de julio y el campeón del trofeo continental con San Lorenzo en 2014 asistió acompañado de sus familiares. Tanto su esposa como su hijo hablaron y dieron detalles del presente del estratega que afronta una enfermedad neurodegenerativa a los 67 años de edad. Por supuesto, ambos agradecieron el sentido homenaje para el "Patón", quien dejó su huella en la "U" ecuatoriana con un saldo de 62 victorias, 46 empates y 43 derrotas en 151 partidos dirigidos.

Los números de Edgardo "Patón" Bauza como técnico