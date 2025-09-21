Independiente y San Lorenzo igualaron 1 a 1 por el Torneo Clausura 2025

Independiente vs San Lorenzo por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente buscará conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2025 cuando reciba a San Lorenzo este domingo en el Estadio Libertadores de América, en un clásico que encuentra a ambos equipos en situaciones delicadas. El Rojo marcha último en la Zona B con apenas 3 puntos y atraviesa una profunda crisis futbolística que llevó a la renuncia de Julio Vaccari, mientras que el Ciclón busca salir del caos institucional que vive el club tras declararse en acefalía por las renuncias en la comisión directiva.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y San Lorenzo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y San Lorenzo?

El partido entre Independiente y San Lorenzo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 21 de septiembre de 2025, a partir de las 14:30 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por TNT Sports y el árbitro principal será Sebastián Zunino. Además, el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El conjunto de Avellaneda llega a este clásico en una situación sumamente complicada, ocupando el último lugar de la Zona B con solamente 3 puntos obtenidos en ocho partidos disputados. Los dirigidos interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio no han conseguido ninguna victoria en lo que va del Clausura 2025 y acumulan una racha de nueve partidos consecutivos sin triunfos que terminó costándole el puesto a Julio Vaccari, quien renunció tras la derrota 1-0 ante Banfield en la fecha anterior.

La situación se volvió aún más compleja para el Rojo después de ser eliminado polémicamente de la Copa Sudamericana y quedar afuera de la Copa Argentina. Sin embargo, la dirigencia se movió rápidamente para cerrar la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo director técnico, quien firmó su contrato el viernes pero debutará recién la próxima fecha ante Racing en el clásico de Avellaneda. Para este duelo ante San Lorenzo, el equipo será dirigido por la dupla interina conformada por Matheu y Tuzzio.

Por su parte, el San Lorenzo se encuentra en el quinto lugar de la zona con 12 unidades, pero llega golpeado tras caer 2-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda en la jornada anterior. El equipo dirigido por Damián Ayude busca conseguir su primer triunfo en un clásico, ya que registra dos empates y una derrota en enfrentamientos ante equipos grandes desde que asumió el cargo.

La situación institucional del Ciclón también atraviesa momentos turbulentos, ya que el club se declaró en acefalía tras las suficientes renuncias en la comisión directiva a principios de semana. Gabriel Martínez Poch, quien había asumido hace diez días, también renunció a su cargo manifestando que percibía "cierta incomodidad en algunos colegas ante su presencia". El club quedó a cargo de una Asamblea presidida por Daniel Matos, que debería elegir a los 20 nuevos miembros de la comisión directiva el lunes 22 de septiembre, aunque existe un fallo que podría suspender dicha asamblea.

El historial reciente favorece a Independiente, que se impuso 2-1 en el último enfrentamiento durante el Torneo Apertura 2025. En aquella oportunidad, Lautaro Millán y Felipe Loyola marcaron los goles para el Rojo, mientras que Andrés Vombergar había abierto transitoriamente el marcador para San Lorenzo. Ambos equipos necesitan imperiosamente los tres puntos para enderezar el rumbo en un campeonato que se presenta cada vez más competitivo.

Formaciones probables de Independiente y San Lorenzo

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Matías Reali, Alexis Cuello.

La dupla interina de Independiente, formada por Matheu junto a Tuzzio, mantendrá la base habitual del equipo con algunos cambios estratégicos para intentar romper la mala racha. Se espera que Gabriel Ávalos regrese como centrodelantero titular en lugar de Ignacio Pussetto, mientras que en el mediocampo Rodrigo Fernández Cedrés reemplazaría a Iván Marcone. Además, Matías Abaldo ingresaría por Wálter Mazzanti para aportar velocidad y desequilibrio en el ataque.

El Rojo no presenta ausencias por lesión significativas para este encuentro, lo que permite a la dupla técnica contar con todo el plantel disponible. La formación mantendría el esquema táctico habitual con Rodrigo Rey bajo los tres palos y una defensa sólida compuesta por Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez y Facundo Zabala. En el mediocampo, Felipe Loyola y Luciano Cabral serían las piezas clave para la generación de juego.

Por el lado de San Lorenzo, Damián Ayude recupera a una pieza fundamental para su esquema defensivo con el regreso de Gastón Hernández, quien se recuperó completamente del desgarro que lo mantuvo alejado de las canchas. El capitán del Ciclón volvería a la titularidad para aportar experiencia y liderazgo en un momento crucial para el equipo.

En el ataque, Matías Reali sería el centrodelantero titular en lugar de Andrés Vombergar, acompañado por Facundo Gulli y Alexis Cuello en las posiciones ofensivas. El mediocampo estaría conformado por Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Ezequiel Cerutti, mientras que Orlando Gill mantendría su lugar como arquero titular del conjunto azulgrana..

Independiente vs. San Lorenzo: ficha técnica