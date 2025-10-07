La familia del Patón Bauza sacó a la luz cómo está de su grave enfermedad: "Shock"

La familia del Patón Bauza sacó a la luz cómo está de su grave enfermedad

La familia de Edgardo Bauza rompió el silencio sobre la salud del extécnico de la Selección Argentina y dio detalles de lo que vive actualmente. En este caso, fue su esposa Maritza Gallardo la encargada de dialogar con un medio de Ecuador para hablar al respecto del "Patón" y la enfermedad contra la que lucha. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales y el cariño por parte de los hinchas tanto de San Lorenzo como de la Liga de Quito no se hizo esperar.

Es que como DT les dio sus máximas alegrías ganando la Copa Libertadores -2008 con el equipo ecuatoriano y 2014 con el "Ciclón-, por lo que los mensajes de apoyo inundaron cada posteo sobre el tema. La compañera de vida del ex entrenador argentino dialogó con Expreso y contó en qué situación está su marido y cómo lo acompañan en este momento. A su vez, hizo referencia a los reconocimientos que Bauza tuvo en los últimos meses por parte de los "Albos", que están en las semifinales de la actual edición del mencionado torneo continental, en la que se medirán con Palmeiras de Brasil.

La esposa del Patón Bauza rompió el silencio y contó todo sobre la salud del extécnico

"Edgardo ya no se comunica verbalmente, pero siempre está de buen humor. Vive en paz y eso nos da paz a nosotros también. Lo importante es que recibe nuestro cariño todos los días", esbozó Maritza Gallardo acerca de la actualidad del "Patón". A su vez, reveló que la noticia de la enfermedad "al principio fue un shock. Nunca piensas que una persona tan joven y saludable va a pasar por eso. Él nunca se dio cuenta que estaba enfermo". Por otro lado, sostuvo que el "cuidador" pasa por distintas fases como del desconcierto a la aceptación para entender lo que sucede y "hablarlo en voz alta". "Mi mensaje para otras familias es que no están solas. Busquen ayuda, hablen del tema y no se aislen, compartir el camino lo hace un poco más llevadero", agregó.

"Estas enfermedades son un estigma y hace que los cuidadores se sientan solos. Por eso es tan importante hablarlo, buscar grupos de apoyo y compartir experiencias. Uno aprende mucho del día a día de otros cuidadores, incluso más que de los médicos", contó la compañera de vida de Bauza y destacó "el cariño de la gente" que él mismo se ganó. "Tuvo la suerte de vivir del fútbol, primero como jugador y luego como entrenador, ese será su gran legado", añadió.

Una de las últimas apariciones públicas del "Patón" Edgardo Bauza

Los reconocimientos al Patón Bauza por su carrera y sus logros

Si hubo algo que trascendió con respecto al ex DT en los últimos meses fueron los homenajes que le realizaron. Desde un Centro de Alto Rendimiento que lleva su nombre hasta imágenes que se hicieron virales en las redes sociales con él como protagonista. Acerca de esto, Maritza Gallardo hizo referencia al mencionado establecimiento: "Fue un gran honor. Saber que cada vez que alguien vaya ahí verá su nombre es muy emocionante. Es como mantener viva su huella en el club".

