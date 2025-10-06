Video: el gol de Ichika Egashira que dejó con vida a San Lorenzo en la Copa Libertadores Femenina.

San Lorenzo ganó un partido clave este lunes por la Copa Libertadores Femenina 2025 que se está disputando en Argentina: en el minuto 92, la japonesa Ichika Egashira recibió sola dentro del área y venció a la arquera Gloria Saleb, dándole la victoria a su equipo frente a Olimpia al último minuto. El tanto desató la locura en el banco de suplentes del 'Ciclón' y en las tribunas del Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón con el público que se acercó para alentar a las 'Santitas'. En el festejo, la futbolista nipona lloró de emoción mientras se abrazaba con su compañera Débora Molina.

Con este resultado, el conjunto de Boedo logró mantenerse con vida en la competición, luego de su derrota en el debut frente a Sao Paulo por 2 a 0. El próximo jueves enfrentará a partir de las 20 horas a Colo-Colo (que hoy jugará contra el cuadro brasileño en la cancha del 'Gallito') con la ilusión de meterse en los cuartos de final y mejorar la marca que obtuvo en la edición de 2021, cuando quedó eliminado en fase de grupos.

