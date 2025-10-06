EN VIVO
San Lorenzo

Video: la emoción de la japonesa Ichika Egashira, figura de San Lorenzo, con su gol en Libertadores al último minuto

La atacante con pasado en Excursionistas y River Plate le dio un triunfo clave al 'Ciclón' frente a Olimpia por la Copa Libertadores Femenina que se está disputando en Argentina. En el festejo del único tanto del partido, lloró emocionada mientras se abrazaba con sus compañeras.

06 de octubre, 2025 | 18.17

San Lorenzo ganó un partido clave este lunes por la Copa Libertadores Femenina 2025 que se está disputando en Argentina: en el minuto 92, la japonesa Ichika Egashira recibió sola dentro del área y venció a la arquera Gloria Saleb, dándole la victoria a su equipo frente a Olimpia al último minuto. El tanto desató la locura en el banco de suplentes del 'Ciclón' y en las tribunas del Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón con el público que se acercó para alentar a las 'Santitas'. En el festejo, la futbolista nipona lloró de emoción mientras se abrazaba con su compañera Débora Molina.

Con este resultado, el conjunto de Boedo logró mantenerse con vida en la competición, luego de su derrota en el debut frente a Sao Paulo por 2 a 0. El próximo jueves enfrentará a partir de las 20 horas a Colo-Colo (que hoy jugará contra el cuadro brasileño en la cancha del 'Gallito') con la ilusión de meterse en los cuartos de final y mejorar la marca que obtuvo en la edición de 2021, cuando quedó eliminado en fase de grupos.

Noticia en desarrollo...

