Romagnoli liquidó a la dirigencia de San Lorenzo en medio de la crisis: "Mejorar"

Leandro Romagnoli, ex director técnico e ídolo de San Lorenzo, liquidó a la dirigencia de Marcelo Moretti en medio de la crisis institucional que atraviesa el club: "Hay que mejorar".

A pesar de que actualmente ocupa el cargo de director técnico en San Martín de San Juan, equipo que está luchando por no descender en la Liga Profesional, la figura de Leandro Romagnoli está íntimamente ligada a San Lorenzo. El ex futbolista de 44 años estuvo gran parte de su carrera profesional en el 'Ciclón', en donde ganó seis títulos y es considerado ídolo por los hinchas, y antes de llegar al conjunto cuyano tuvo una experiencia como entrenador en el club de sus amores, que atraviesa una profunda crisis económica e institucional. En las últimas horas, habló acerca de este crítico presente y se mostró muy afectado por el andar de uno de los grandes del fútbol argentino.

A pesar de que, bajo las órdenes de Damián Ayude, el conjunto de Boedo logra mantenerse entre los primeros puestos de la Zona B en el Torneo Clausura 2025, el delicado momento que está pasando preocupa tanto a los hinchas como a los referentes de la institución. "La situación de San Lorenzo me genera amargura y tristeza. Soy del club, nací ahí y soy hincha", expresó el 'Pipi'. En 2024, estuvo al frente del primer equipo entre abril y octubre; si bien tenía contrato hasta fin de año, decidió renunciar tras los malos resultados obtenidos en el certamen local y la eliminación en Copa Libertadores.

Romagnoli habló sobre el presente de San Lorenzo: "Hay que mejorar"

El ex volante, estandarte en la histórica obtención de la Copa Libertadores 2014, destacó el buen trabajo que está haciendo el actual plantel, aunque exigió mejores soluciones desde la comisión directiva: "En lo futbolístico lo veo creciendo, pero lo veo mal en lo institucional y económico. Hay que poner a San Lorenzo ahí arriba, donde tiene que estar". Además, hizo hincapié en la importancia de potenciar a las divisiones inferiores, algo que (según él mismo declaró) "San Lorenzo nunca lo hizo como lo tenía que hacer".

Romagnoli está actualmente luchando por no descender al frente de San Martín de San Juan.

Esta frase resalta aún más tras el escándalo que se generó en redes sociales luego de la viralización de un video en el que un juvenil del club mostraba cómo era el día a día en la pensión. La mala calidad de los alimentos y de las instalaciones (tanto de las habitaciones como los lugares de entrenamiento) desató una oleada de críticas a los altos mandos por la falta de inversión y la desidia que ilustraban las imágenes.

En esta línea, Romagnoli remarcó que gran parte del plantel que dirige Ayude está conformado por jugadores surgidos en San Lorenzo y comparó el trabajo con el de otros cuadros del fútbol local: "Hoy está jugando con un plantel de casi todos juveniles, y por eso tiene que mejorar las instalaciones. San Lorenzo no lo hizo como lo tenía que hacer, como sí lo hicieron Vélez o Lanús. Eso es lo que hay que mejorar", sentenció.

Los números de Romagnoli como DT de San Lorenzo

Partidos dirigidos : 32.

: 32. Triunfos : 12.

: 12. Empates : 9.

: 9. Derrotas: 11.

Los números de Romagnoli como jugador de San Lorenzo

Partidos jugados : 196.

: 196. Goles : 27.

: 27. Asistencias : 53.

: 53. Títulos: Torneo Clausura 2001; Copa Mercosur 2001; Copa Sudamericana 2002 y Copa Libertadores 2014.

Lo que se viene para San Lorenzo a pesar del escándalo

Después del empate sin goles ante Huracán en el clásico que se desarrolló en el Nuevo Gasómetro, el equipo dirigido técnicamente por Damián Ayude no jugará este fin de semana por la doble fecha FIFA pero se prepara para lo que será el duelo ante Racing en el Cilindro del próximo viernes 12 de septiembre desde las 19 horas por la octava fecha del Torneo Clausura. Actualmente, el "Ciclón" ocupa el cuarto lugar de la tabla en la Zona B con 12 unidades y está a tres del único líder, River.

Por otro lado, se confirmó que en la novena jornada se medirá ante Independiente en condición de visitante el domingo 21 del mencionado mes a partir de las 14.30 y que en la décima recibirá a Godoy Cruz el sábado 27 a las 16.45 en el Pedro Bidegain. Por supuesto, los de Boedo quieren romper con la racha sin títulos y clasificar a una copa internacional para el 2026, de lo que no están lejos ya que se mantienen sextos en la general y hoy entrarían a la Sudamericana.