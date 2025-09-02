La emotiva arenga de las inferiores de San Lorenzo para recordar a Valentino Guzmán

La Octava de San Lorenzo recordó a su compañero Valentino Guzmán Zanni, pocos días después de su fallecimiento: "Hermano".

Un trágico hecho golpeó fuertemente a San Lorenzo el pasado lunes 25 de agosto y generó una gran conmoción en el ambiente del fútbol argentino. Valentino Guzmán Zanni, futbolista de 15 años que jugaba para la octava división del club de Boedo, falleció después de luchar durante mucho tiempo con una dura enfermedad. El pasado domingo, sus compañeros de equipo protagonizaron un emotivo momento en la previa del partido frente a Tigre en Ciudad Deportiva.

El 'Ciclón' publicó un video en sus redes sociales de la victoria por 1 a 0 sobre el 'Matador', en el que incluyó la arenga en el vestuario de uno de los juveniles que recordó a Valentino: "Para muchos era un hermano. Hoy más que nunca el grupo tiene que estar unido porque él venia siempre feliz. Este era su lugar porque le gustaba estar con nosotros. Siempre unidos", comenzó la charla. Y cerró su emocionante discurso motivando al resto del plantel de cara al encuentro: "No tengo dudas de que hoy vamos a salir a la cancha y vamos a recordar a 'Beto' como él era. Siempre juntos, en las buenas y en las malas, como siempre estuvimos. Hoy jugamos por nosotros, pero también jugamos por Valen porque está presente. Recordémoslo como más le gustaba, que era salir a una cancha y jugar".

El cuadro azulgrana ganó el encuentro y, una vez finalizado, todo el plantel posó con una remera con el mensaje: "Te vamos a extrañar Beto". También, antes del arranque del clásico ante Huracán que se disputó el sábado y terminó en un empate sin goles, se realizó un minuto de silencio en el Estadio Pedro Bidegain en memoria del jugador de las inferiores del 'Cuervo'.

Murió Santiago Guzmán Zanni, un jugador de 15 años de San Lorenzo: el comunicado del club

Profundo dolor en San Lorenzo

La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.

Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos.

Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan.

En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo.

Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones.

Luto y dolor en San Lorenzo por la muerte de un jugador de 15 años de las inferiores.

La historia de Guzmán Zanni en San Lorenzo

Desde muy pequeño, "Santi" vistió la camiseta azulgrana y hasta llegó a conocer a sus ídolos hace ya dos años. Es que en octubre del 2023, cuando el entrenador del plantel profesional superior era Rubén Darío Insúa, el joven futbolista fue a visitar a los jugadores del primer equipo y se tomó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva, que está a metros del Nuevo Gasómetro.

El periodista Federico Giannetti, del medio de comunicación partidario Proyecto Boedo, subió en sus redes sociales una captura de un mensaje que el propio Santiago subió en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de la entidad porteña. “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”, dijo en aquel entonces.