Conmoción en San Lorenzo porque murió un jugador de 15 años: "Profundo dolor"

Luto y dolor en San Lorenzo por la muerte de un jugador de 15 años de las inferiores.

San Lorenzo vive horas de luto y tristeza infinita por la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, un futbolista de apenas 15 años de sus divisiones inferiores, luego de haber luchado contra una dura enfermedad. A través de un comunicado oficial en los canales de sus redes sociales, el club de Boedo anunció la noticia y agregó que habrá tres días de duelo.

Con un extenso mensaje respetuoso como corresponde, el "Ciclón" les envió las condolencias a los familiares del protagonista, a los seres queridos y a quienes lo trataron en las categorías menores. El "Cuervo" transita por una crisis institucional que comenzó hace ya casi una década y está repleto de problemas fuera de la cancha, por lo que ahora esta novedad dramática acrecienta el dolor absoluto que se vive en el cuadro azulgrana.

Murió Santiago Guzmán Zanni, un jugador de 15 años de San Lorenzo: el comunicado del club

Profundo dolor en San Lorenzo

La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.

Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos.

Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan.

En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo.

Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones.

La historia de Guzmán Zanni en San Lorenzo

Desde muy pequeño, "Santi" vistió la camiseta azulgrana y hasta llegó a conocer a sus ídolos hace ya dos años. Es que en octubre del 2023, cuando el entrenador del plantel profesional superior era Rubén Darío Insúa, el joven futbolista fue a visitar a los jugadores del primer equipo y se tomó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva, que está a metros del Nuevo Gasómetro.

El periodista Federico Giannetti, del medio de comunicación partidario Proyecto Boedo, subió en sus redes sociales una captura de un mensaje que el propio Santiago subió en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de la entidad porteña. “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”, dijo en aquel entonces.