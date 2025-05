El bochornoso antecedente de Yael Falcón Pérez en el Ascenso con un famoso club

Yael Falcón Pérez quedó en el ojo de la tormenta por el polémico arbitraje en River vs. Platense, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. No es la primera vez que el colegiado que representará a nuestro país en el Mundial de Clubes en Estados Unidos se ve envuelto en un escándalo y cuenta con un bochornoso antecedente de cuando dirigía en el Ascenso. De hecho, el mismo tuvo lugar en una definición para subir a la Primera C y un equipo fue sumamente perjudicado.

Si bien el árbitro también fue protagonista de un hecho memorable cuando se convirtió en héroe al salvarle la vida a Isaías Olariaga en un cruce entre San Miguel y Defensores Unidos de Zárate -asistió al defensor después de un choque por el que comenzó a convulsionar-, también protagonizó un momento que los hinchas de un famoso club no se olvidan. El mismo se dio en 2015 durante la final de la Primera D por el ascenso entre Atlas y Liniers en el Estadio Ricardo Puga de General Rodríguez. El conjunto que quedó en las puertas fue el "Marrón" de Néstor Retamar que era conocido por el reality Atlas: La Otra Pasión.

El penal no cobrado por Yael Falcón Pérez que privó a Atlas del ascenso a la Primera C

Corría el minuto 95 del encuentro -transmitido en vivo por Fox Sports- cuando Patricio Malizia llegó antes que Pablo Paiva a la pelota y el defensor de Liniers lo tocó abajo cometiéndole penal. Sin embargo, Falcón Pérez no lo cobró y el dueño de casa no pudo empatar el encuentro que perdía por 3 a 2. Cabe destacar que en la ida empataron 1 a 1, por lo que si se mantenía la igualdad en el global le podía dar una vida más a los de Retamar. Finalmente la "Topadora" del Oeste ganó y se quedó con el ascenso dejando sin chances al famoso equipo.

El penal no cobrado por Yael Falcón Pérez en Atlas vs. Liniers en 2015

Vergüenza en el Ascenso argentino: suspendieron a cuatro jugadores brasileños

Un club del Ascenso de nuestro país se vio envuelto en una polémica en las últimas horas luego de que la Asociación del Fútbol Argentino lance un comunicado oficial suspendiendo a cuatro jugadores brasileños que forman parte del plantel. Según trascendió a través del Tribunal de Disciplina de la AFA, la sanción tiene que ver con posibles arreglos de partidos y el elenco afectado es El Porvenir. El elenco de Gerli que milita en la Primera C vuelve a pasar por horas escandalosas, como sucedió durante el inicio de la temporada.

Es que el "Porve" -hoy en el puesto n°11 de 13 en la Zona A y lejos de la punta- quedó marginado de la primera fecha del campeonato en la mencionada categoría después de que la entidad le suspenda la afiliación por cuestiones dirigenciales y ahora otra vez se ve severamente complicado. Los responsables en esta ocasión serían Marcos Vinicius Serrao Carvalho, Alessandro Miranda Santos, Fabio Monteiro Blanco y José Denilson Gomes Da Silva, pero no son los únicos implicados. También figura el nombre del serbio Nićifor Simović -pertenece al Grupo JK Sport Transfer de Brasil y trae futbolistas-, a quien prohibieron el ingreso a los estadios del fútbol argentino.