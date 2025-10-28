Feinmann criticó a Milei frente a Santilli y lo dejó mudo.

El periodista Eduardo Feinmann dejó mudo al diputado electo de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli con una pregunta sobre el presidente Javier Milei que no supo responder. Qué le dijo en A24.

En el programa del lunes, Santilli estaba analizando el gobierno de Milei, con el que aseguró que "los pibes se tienen que quedar para remarla acá porque salen, porque salimos, salimos de una vez por todas". "Después, que gane quien gane, pero salimos", continuó el dirigente.

"¿Pero sabe lo que le endilgan al Presidente? No habla de los trabajadores", le achacó Feinmann y Santilli, en lugar de responder, preguntó: "¿De quién?". "De los trabajadores, ¿no hablan nunca?", sentenció el periodista y dejó mudo al legislador electo por la provincia de Buenos Aires.

Después, Santilli se rapó

Tras la entrevista en A24, Santilli se rapó en vivo en una transmisión del canal de stream Carajo. Con motivo de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el diputado lanzó un spot con la leyenda: "Para votar al colorado, marcá al pelado". Además, en Carajo prometió que se raparía la cabeza si la lista que encabezó ganaba las elecciones para el Congreso de la Nación.

Diego Santilli se rapó en vivo tras ganar las elecciones.

Santilli llegó al edificio en el que se transmiten los programas de Carajo acompañado del diputado Cristian Ritondo y de su compañera de lista, Karen Reichardt. Los tres bajaron de una camioneta que bautizaron "La Santilleta", en referencia a la campaña del dirigente que renovará su banca en la Cámara de Diputados.