Diego Santilli se rapó en vivo después de ganar las elecciones.

Después de ganar en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, el diputado electo de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli se rapó en vivo en una transmisión del canal de stream Carajo.

Con motivo de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, Santilli lanzó un spot con la leyenda: "Para votar al colorado, marcá al pelado". Además, en Carajo prometió que se raparía la cabeza si la lista que encabezó ganaba las elecciones para el Congreso de la Nación.

Santilli llegó al edificio en el que se transmiten los programas de Carajo acompañado del diputado Cristian Ritondo y de su compañera de lista, Karen Reichardt. Los tres bajaron de una camioneta que bautizaron "La Santilleta", en referencia a la campaña del dirigente que renovará su banca en la Cámara de Diputados.

Qué dijo Diego Santilli después de raparse

Cuando se fue del programa que conduce El Gordo Dan, Santilli habló con TN y se mostró decepcionado por cómo le quedó el corte de pelo. "Tenía que cumplir a mi promesa. A mi edad no es fácil, nunca pensé que iba a llegar a raparme", expresó, antes de explicar por qué no se rapó a cero: "Tengo dos operaciones acá atrás. No da".

"La pasé muy mal, todavía la sigo pasando mal. Algunos me dicen que me queda bien, pero yo no creo eso", siguió. Después de señalar que accedió a raparse porque había dado "la palabra", agregó, sobre el resultado electoral: "Dije que iba a descontar, no a ganar. Yo trabajé para descontar una elección para permitir y ayudar al Presidente a que hubiera un triunfo. Después los bonaerenses son los que decidieron la elección que decidieron y yo creo que han decidido a favor. Los grandes ganadores son los habitantes de la provincia de Buenos Aires y el Presidente".