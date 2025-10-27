Nancy Pazos reveló el lado desconocido de Diego Santilli tras ganar en Buenos Aires: "Es"

La filosa declaración de Nancy Pazos sobre Diego Santilli.

Nancy Pazos volvió a referirse públicamente a Diego Santilli, su expareja y padre de sus hijos, previo al triunfo electoral del dirigente en la provincia de Buenos Aires. En su programa de Olga, la periodista sorprendió al responder si le había enviado un mensaje de felicitación. “No... No quiero que le vaya bien", había dicho la famosa periodista sin rodeos.

"Se transformó en un ser extraño para mí. Es una mala influencia para mis hijos... Bastante libertario. Están muy influenciados”, expresó sin rodeos durante la transmisión, dejando en claro que su relación personal con el político está completamente distante. Vale destacar que la analista política ya había criticado al padre de sus hijos por su actual alianza con el oficialismo.

En A la Barbarossa (Telefe), Pazos retomó el tema y explicó sus dichos. Cuando Analía Franchín le preguntó si realmente deseaba que Santilli perdiera, respondió con sinceridad: “Es verdad que no quería que ganara. Cada uno tiene su ideología. A mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología libertaria”.

Nancy Pazos filosa contra Diego Santilli

La periodista agregó que su postura no se centra en la economía, sino en los valores que percibe en la gestión actual. “Es un gobierno que puso de moda la crueldad. Que la gente avale esto me duele”, sostuvo al aire. En las últimas elecciones, La Libertad Avanza se impuso en la provincia de Buenos Aires con el 41,45% de los votos, apenas por encima del 40,91% de Fuerza Patria. Más lejos quedó el Frente de Izquierda, con poco más del 5%. Tras conocerse los resultados, Santilli celebró el resultado y aseguró: “Hicimos historia en la provincia”.