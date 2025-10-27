Nancy Pazos respondió lo que todos se preguntaban respecto a Santilli: "Extraño"

Nancy Pazos habló sobre Santilli y despejó una gran inquietud.

Este domingo 26 de octubre se desarrollaron a lo largo de todo el país las elecciones legislativas, por las cuales los argentinos empadronados debieron salir a votar a sus representantes en el Congreso. En todas las provincias se votaron diputados, mientras que en Capital Federal, Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos también había bancas del senado en disputa.

Los medios de comunicación versaron su contenido de hoy en la jornada democrática transitada, abarcándola desde sus diferentes miradas y formatos. Olga no fue la excepción y también se trataron los comicios en toda su grilla, con el toque particular que posee el streaming y que lo diferencia de la televisión.

Nancy Pazos estuvo presente allí y en determinado momento le hicieron una consulta que incluía a su expareja, Diego Santilli, que encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires en reemplazo de José Luis Espert (quien se bajó luego de su polémico vínculo con Fred Machado).

Nancy Pazos y Diego Santilli supieron ser pareja en el pasado.

¿Qué dijo Nancy Pazos de Diego Santilli?

"¿Le mandás felicitaciones a tu ex?", le deslizó Nati Jota a Nancy Pazos, algo que tomó desprevenida a esta última. "¿Cómo?", le respondió primeramente. "¿Le mandás felicitaciones si le va bien?", reiteró Nati. "No. No quiero que le vaya bien", contestó tajante la trabajadora de prensa.

"Bueno, pero familia, que se yo...", mencionó su compañera, a lo que Nancy sostuvo: "No, se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios". Esto tomó por sorpresa a su interlocutora, quien asombrada inquiso: "Ah, ¿tus hijos son libertarios?".

"Y, digamos que el padre es candidato, chicos. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esta edad", explicó Nancy Pazos para cerrar con el tema.