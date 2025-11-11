Días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino: así se define todo

Así se jugará la última fecha del Clausura del fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol 2025 anunció la programación de la última fecha de la fase inicial del Torneo Clausura que definirá tanto los cruces de los playoffs como también los dos descensos a la Primera Nacional y los que entrarán a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026. La misma comenzará el viernes 14 de noviembre con un partido, continuará el fin de semana y cerrará el lunes 17 de noviembre con cuatro compromisos más.

De acuerdo a los resultados que se den, se sabrá quiénes se medirán en los octavos de final, ya que aún restan por conocer a algunos clasificados que se sumarán a los que ya lo lograron. Es el caso de Boca Juniors y Unión de Santa Fe en la Zona A, además de Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo en la Zona B. Mientras tanto, Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza pelearán por salvarse.

Días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

En principio, el viernes 14 el "Granate" abrirá la fecha recibiendo a Atlético Tucumán (18) en La Fortaleza desde las 20 horas a poco más de una semana de la gran final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro (22/11 a las 17). El "Decano" está obligado a ganar si se quiere meter en octavos, aunque dependerá de otros resultados del sábado y el domingo donde Talleres de Córdoba (20), el "Santo" sanjuanino (19), el "Tiburón" de Mar del Plata (19) y Gimnasia de La Plata (19) no deberán sumar.

Un día más tarde quedará definido quiénes descenderá a la Primera Nacional. Los más comprometidos son Godoy Cruz de Mendoza -enfrenta a Deportivo Riestra- en la tabla anual y San Martín de San Juan en la de los promedios. Este último se enfrentará con Aldosivi en un cruce trascendental en simultáneo al encuentro entre el "Tomba" y el "Malevo" a las 17. Más tarde (21.30), Independiente -sin chances de pasar a octavos pero con la ilusión de la Sudamericana- será local ante Rosario Central.

Así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura

El cronograma completo de la última fecha del Clausura

Viernes 14 de noviembre

20 horas Lanús – Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal).

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B).

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B).

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B).

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B).

17.00 Vélez – River (Zona B).

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A).

20.15 Newell’s – Racing (Zona A).

20.15 Boca – Tigre (Zona A).

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A).

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A).

17.00 Belgrano – Unión (Zona A).

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A).

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B).

Noticia en desarrollo...