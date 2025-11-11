Cómo quedó la tabla anual 2025 tras la fecha 15 del Torneo Clausura

La fecha 15 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino redefinió el panorama de la tabla anual y dejó prácticamente sellada la clasificación a las copas internacionales de cara a la última fecha. Este lunes 10 de noviembre por la noche se completó una jornada que tuvo como protagonista principal al Superclásico del sábado, donde Boca venció 2-0 a River en La Bombonera. Los últimos partidos de la fecha trajeron más definiciones y confirmaron que la pelea por los boletos a la Copa Libertadores 2026 está en su recta final.

La victoria del "Xeneize" ante el "Millonario" en el clásico más esperado de Argentina tuvo consecuencias directas en la clasificación continental. Boca aseguró su pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al llegar a los 59 puntos en la tabla anual. Rosario Central, que ya tenía prácticamente garantizado el primer puesto con 66 unidades, será el otro equipo argentino con acceso directo a la máxima competencia sudamericana. Los dos conjuntos se sumaron así a Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, que lograron sus boletos al consagrarse campeones del Apertura y la Copa Argentina respectivamente.

River Plate atravesó un lunes cargado de ansiedad mientras esperaba los resultados de los partidos pendientes. El equipo de Marcelo Gallardo había comenzado la jornada con una buena noticia: la derrota de Deportivo Riestra por 1-0 ante Independiente. Ese resultado evitó que los Malevos superaran al "Millonario" en la tabla y mantuvieron vivas las esperanzas de Núñez. Sin embargo, lo que pasó más tarde en La Paternal cambió completamente el escenario para las aspiraciones continentales del conjunto de la Banda.

Argentinos Juniors se impuso 1-0 ante Belgrano con un gol de Lautaro Giaccone y dio un golpe decisivo en la lucha por la clasificación internacional. El Bicho alcanzó los 54 puntos y desplazó a River al cuarto lugar de la tabla anual con 52 unidades. Esta victoria no solo le permitió al conjunto de La Paternal meterse en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, sino que también dejó al Millonario en puestos de Copa Sudamericana. La diferencia de dos puntos entre ambos equipos será determinante de cara a la última fecha del certamen.

El panorama para River en la última jornada del Torneo Clausura es complejo y ya no depende exclusivamente de sí mismo. Los dirigidos por Gallardo necesitan vencer a Vélez Sarsfield como visitante en Liniers y esperar que Argentinos Juniors no sume ante su rival. De lo contrario, el Millonario deberá confiar en que alguno de los equipos ya clasificados a la fase de grupos de la Libertadores gane el Torneo Clausura para que se libere una plaza adicional en la tabla anual. La situación deportiva del equipo de Núñez es la más delicada de los últimos años, con seis derrotas en los últimos siete partidos del campeonato local.

La tabla anual quedó con Rosario Central en la cima con 66 puntos, seguido por Boca con 59 unidades que aseguraron sus boletos directos a la Copa Libertadores 2026. Argentinos Juniors ocupa el tercer lugar con 54 puntos y clasificaría a la fase previa del certamen continental. River se ubica cuarto con 52 puntos, mientras que Deportivo Riestra quedó quinto también con 51 unidades. Racing Club (50), San Lorenzo (50), Tigre (49) y Barracas Central (48) completan los puestos que otorgan plazas a la Copa Sudamericana del año próximo.

La última fecha del Torneo Clausura definirá no solo al campeón del certamen sino también los últimos detalles de la clasificación a las copas internacionales. El partido entre River y Vélez será determinante para las aspiraciones del Millonario, mientras que Argentinos Juniors tendrá la oportunidad de sellar su clasificación continental ante su próximo rival. Los equipos que pelean por entrar a la Sudamericana también tendrán su oportunidad de sumar puntos valiosos en una jornada que promete emociones hasta el final.

Como quedó la tabla anual en la fecha 15