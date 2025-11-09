Video: el gol de Exequiel Zeballos en el Superclásico frente a River Plate

El gol del 'Chango' Zeballos para el 1 a 0 a favor de Boca en el Superclásico.

Exequiel Zeballos anotó el 1 a 0 en el Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El extremo del 'Xeneize' aprovechó un pelotazo desde una salida del 'Xeneize', y tras un error de Paulo Díaz en un duelo aéreo contra Milton Giménez, se zafó de la marca de Lucas Martínez Quarta para soltar un remate que contuvo Franco Armani; en el rebote, el 'Changuito' definió con el arco vacío y desató el festejo en las tribunas de La Bombonera con el triunfo parcial del conjunto que dirige Claudio Úbeda.

Video: el desconsolado llanto de Maxi Meza tras salir lesionado en el Superclásico entre River y Boca

Malas noticias para River Plate en el Superclásico frente a Boca Juniors: a la media hora de partido, Maximiliano Meza sufrió una lesión en una de sus rodillas al querer controlar una pelota y debió salir reemplazado. El volante del 'Millonario' cayó solo sobre el terreno de juego y, mientras se tomaba el rostro con claros gestos de dolor, fue atendido rápidamente luego del apresurado pedido de compañeros y rivales. El entrenador Marcelo Gallardo decidió que en su lugar entre Matías Galarza Fonda; por su parte, el ex Independiente se retiró llorando desconsolado al banco de suplentes.

Noticia en desarrollo...