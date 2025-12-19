Peso mexicano retrocede tras decisión Banco de Japón de elevar tasas

FOTO DE ARCHIVO. Vendedores ambulantes de comida trabajan frente a un tablero que muestra el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar y el euro en Ciudad de México

El peso mexicano se depreció el viernes en medio de un fortalecimiento ‍generalizado del dólar y ⁠luego de la decisión del Banco de Japón de aumentar los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas.

* La moneda cotizaba en 18.0282 por dólar en la recta final de los negocios, con un retroceso de un 0.19% frente a los 17.9940 pesos del precio de ‌referencia de LSEG del jueves.

* "Es importante remarcar ⁠que una mayor tasa ⁠de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de 'carry trade', lo que puede presionar al ‍tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no ⁠se revierten de forma ‌inmediata", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* A nivel local, Banco de México anunció en la víspera una disminución de un cuarto de punto a su tasa clave, la ‌décimotercera ‌desde que comenzó a reducirlos el año pasado, sin embargo, modificó su guía prospectiva ofreciendo señales de que pausaría su ciclo de suavización monetaria.

* El referencial índice accionario ​S&P/BMV IPC subió un 0.45% a 64,096.43 puntos, según datos preliminares de cierre, tras una sesión volátil marcada por el vencimiento de contratos de futuros y opciones en Wall Street.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas, con un ‍8.02% más a 867.64 pesos, seguidos por los del operador del mercado bursátil Grupo BMV, que sumaron un 7.41% a 39.72 pesos.

* Fuera del índice destacó un salto de un 15% de los papeles ​de la aerolínea Volaris luego del anuncio de sus planes para unirse con su rival Viva Aerobus ​para conformar una sociedad controladora.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono ⁠a 10 años ascendió dos puntos base a un 8.89%, en cambio la tasa a 20 años subió tres, a un 9.42%.

Con información de Reuters