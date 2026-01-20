El préstamo con cuotas baratas para poder construir tu hogar.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Mendoza revolucionó el mercado de créditos hipotecarios con una línea muy particular que permite acceder a viviendas a un costo mucho más bajo que los préstamos tradicionales. En lugar de entregar una vivienda ya construida, esta modalidad ofrece el dinero necesario para que cada persona pueda levantar su casa según sus gustos y necesidades.

Esta opción, llamada Construyo Mi Casa, se destaca por ofrecer cuotas accesibles y requisitos claros, facilitando el acceso a miles de personas que no califican para los préstamos bancarios convencionales. Lo más llamativo es que el monto mínimo para comenzar la construcción arranca en apenas 300 mil pesos, lo que abre una puerta para muchos que antes no podían ni soñar con tener vivienda propia.

La propuesta del IPV no solo es económica, sino también flexible. Aunque existen ciertos parámetros para garantizar la calidad y seguridad de las casas, cada beneficiario tiene la libertad de diseñar y construir la vivienda a su medida, algo que no ofrecen las líneas tradicionales donde el inmueble ya está terminado.

Cómo acceder al crédito del IPV de Mendoza

Para acceder a este crédito, el IPV estableció un proceso sencillo y transparente. Desde la inscripción hasta la aprobación, la entidad detalla paso a paso en su página oficial los requisitos y trámites que deben cumplirse. Es importante destacar que, si bien esta línea es la única actualmente activa, el IPV mantiene otras opciones con condiciones y exigencias distintas.

Respecto al costo de la cuota, este varía según el tamaño de la vivienda y el monto solicitado. Sin embargo, el denominador común es la facilidad para afrontar los pagos, en contraste con los valores elevados que suelen presentar los créditos bancarios. Por ejemplo, mientras que un crédito hipotecario en Banco Nación para un préstamo de 67 a 77 millones de pesos puede implicar cuotas muy altas, el programa del IPV ofrece tarifas mucho más accesibles.

Los requisitos para acceder son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

del otorga el 85% del inmueble El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.