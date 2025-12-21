Cuánto cuesta construir una casa de 100 M2 en diciembre de 2025.

Después de un año en que los precios de la construcción en Argentina se duplicaron en dólares, muchos se preguntan cuál es el costo actual para levantar una casa. Desde 2023, la inflación local, el aumento en los salarios del sector y la suba en el precio de los materiales impulsaron un incremento sostenido en los valores.

En octubre de 2025, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) elaborado por el INDEC registró una suba del 1,66 por ciento a nivel nacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aumento fue de 1,1 por ciento mensual, acumulando un alza del 16,2 por ciento durante el año y un aumento interanual del 22,6 por ciento.

Si querés construir una casa, los precios varían según la categoría. El metro cuadrado más económico parte de los US$1300 + IVA (US$1381). Para una vivienda estándar, el promedio es de US$1600 + IVA (US$1768), mientras que una casa con materiales de mejor calidad puede llegar a valer US$2000 + IVA (US$2210) por metro cuadrado.

Cuánto cuesta construir una casa económica en diciembre

Por ejemplo, construir una casa de 100 metros cuadrados en diciembre de 2025 con los valores más bajos cuesta aproximadamente US$138.100. En cambio, una casa estándar llega a unos US$176.800 y una de alta categoría puede superar los US$221.000.

En cuanto a la oferta inmobiliaria, el metro cuadrado de una casa usada en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en octubre en US$1826. Los precios promedio para propiedades con tres dormitorios rondan los US$300.000, mientras que las casas con cuatro dormitorios alcanzan los US$490.266, según datos de Zonaprop.

Los mayores incrementos en los costos se vieron en los materiales, que subieron un 2,1 por ciento, la mano de obra con un aumento del 1,3 por ciento, y los gastos generales, que crecieron un 1,6 por ciento. En particular, el aumento salarial para los trabajadores en relación de dependencia fue del 1,1 por ciento, mientras que para los subcontratados fue del 2,1 por ciento, conforme al acuerdo firmado por la UOCRA el 29 de septiembre de 2025.

Si se analiza la variación de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA), alcanzó en octubre de 2025 una suba del 1,1% mensual, con un acumulado de 16,2% en el año y un aumento interanual del 22,6%.