Ducati renueva toda su línea de motos en Argentina para el 2026

Los nuevos modelos que Ducati presentó para el 2026.

Ducati, la reconocida marca italiana de motos, renovó por completo su oferta en Argentina y presentó sus novedades en el stand de Cariló. La firma, que forma parte de Volkswagen Group Argentina, lanzó una gama que combina modelos ensamblados localmente y otros importados desde Europa, ya disponibles para la venta en el mercado nacional.

La línea actual incluye modelos como la Scrambler Icon Dark con motor de 803 cc, 73 caballos de fuerza y 65 Nm de torque; la DesertX con motor de 937 cc, 110 CV y 92 Nm; la Multistrada V2 de 890 cc, 115 CV y 92 Nm; y la Streetfighter V2 con 890 cc, 120 CV y 93 Nm. Además, la gama incorpora la XDiavel V4 con 1.158 cc, 168 CV y 126 Nm, la Multistrada V4 de 1.158 cc, 170 CV y 124 Nm y la imponente Streetfighter V4 con 1.103 cc y 214 caballos.

Una de las grandes novedades es que la Streetfighter, por primera vez, utiliza el motor y chasis de la Panigale V4, el famoso Desmosedici Stradale con bastidor basculante simétrico de dos brazos de aluminio, lo que promete un rendimiento excepcional. Por otro lado, la Scrambler se ofrece ahora con el precio en dólares más bajo desde su llegada al país, tras haber alcanzado valores máximos de hasta 26.200 dólares.

También se destaca la Ducati DesertX, ensamblada en Córdoba. Esta moto de marcado carácter off-road cuenta con el motor Testastretta de 937 cc (110 CV), un chasis multitubular de acero, 230 mm de recorrido de suspensión y seis modos de conducción, incluido uno específico para Rally.

Cuáles son los precios de los modelos de Ducati para el 2026

Otro modelo en exhibición también fue el Multistrada V4 S, una trail tecnológica que cuenta con un motor V4 de 1.158 cc y 170 CV y que incorpora sistemas de radar delantero y trasero, navegación integrada y suspensiones semiactivas Skyhook DSS EVO con funciones predictivas.

Los precios oficiales en Argentina son los siguientes: la Scrambler Icon Dark cuesta 15.191 dólares; la DesertX, 26.991 dólares; la Multistrada V2 S tendrá su precio anunciado en marzo de este año; la Multistrada V4 S arranca en 42.500 dólares; la Streetfighter V2 S está en 32.642 dólares; la Streetfighter V4, en 52.067 dólares; y la XDiavel V4, la más cara, se vende a 59.679 dólares. Todas cuentan con garantía de dos años sin límite de kilometraje.