Moto Sale: descuentos, 12 cuotas sin interés y envío gratis para iniciar el año con Motorola

Desde el 15 hasta el 22 de enero, la marca ofrece descuentos exclusivos.

Motorola presentó la primera edición de su Moto Sale 2026 en Argentina, una promo ideal para renovar tu smartphone o elegir un regalo tecnológico sin vaciar la billetera. Desde el 15 hasta el 22 de enero, la marca ofrece descuentos exclusivos, hasta 12 cuotas sin interés, envío gratis a todo el país y accesorios incluidos en un amplio catálogo de dispositivos. Las ofertas están disponibles tanto en la tienda oficial de Motorola como en los Motorola Flagship Stores, Motorola Store y los principales operadores y retailers del país.

Esta iniciativa no solo impulsa la compra de dispositivos de gama alta, sino que también facilita el acceso a equipos de rendimiento sólido y buen valor en todas las gamas. Con financiación beneficiosa y beneficios extras, Motorola busca captar tanto a quienes quieren estrenar lo último en tecnología como a los que buscan una opción accesible para uso diario.

Los modelos más destacados del Moto Sale

Entre las ofertas más relevantes se encuentra el motorola razr 60 ultra, el plegable más avanzado de la marca. Cuenta con una pantalla interna pOLED de 7 pulgadas, una pantalla externa de 4 pulgadas, resistencia al agua y polvo, y un sistema de cámaras potenciado por moto AI. Durante el Moto Sale, baja su precio y se puede conseguir desde $1.999.999, con envío gratis y financiación en cuotas.

Otro de los equipos que sobresale es el motorola edge 60 pro, un modelo de diseño premium con pantalla quad-curved, batería de 6000 mAh y carga rápida de 90 W, pensado para usuarios exigentes. Su precio promocional arranca en $1.099.999, con las mismas condiciones de financiación.

Una promo ideal para renovar tu smartphone o elegir un regalo accesible.

En la gama media, el moto g86 5G se posiciona como una de las opciones más equilibradas, con cámara Sony, pantalla pOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz y buena autonomía, disponible desde $599.999. Para quienes buscan algo más accesible, el moto g15 ofrece NFC para pagos sin contacto y Android 15, con un precio promocional desde $279.999.

Más equipos y accesorios en oferta

El Moto Sale también incluye descuentos en otros modelos como razr 60, edge 60, edge 60 fusion, moto g56 5G, moto g05 y moto e15, además de wearables y accesorios como auriculares moto buds, relojes inteligentes y cargadores de carga rápida.

Con esta campaña, Motorola refuerza su presencia en el mercado local y ofrece una de las propuestas más completas para empezar el año con un nuevo smartphone.