Sale a la luz el secreto del grupo histórico de folklore Los Andariegos: "Un viaje"

Sale a la luz el secreto del grupo histórico de folklore Los Andariegos.

Los Andariegos, histórico grupo de folklore argentino, son revisitados en una película documental que sigue su historia y que se estrenará en la plataforma gratuita Cine.ar Play el próximo 22 de enero. La historia del conjunto que marcó a una generación y se convirtió en pilar de la música popular regional.

El periodista Santiago Giordano investiga la historia de Los Andariegos, uno de los grupos vocales más sorprendentes que dio aquel boom del folklore que en la década del '60 y supo poner una guitarra en cada casa, hacer de cada ciudadano un cantor y de la sociedad argentina un coro con sus propias canciones. Entre discos inhallables, recortes de revistas de la época y retazos de una memoria fragmentada que va recuperando nombres, lugares, sonidos, para hacerse historia.

La película documental rescata la esencia de aquellos años anteriores al Manifiesto del Nuevo Cancionero (el mismo que inspirara a la Nueva Trova Cubana y la Nueva Canción Chilena) e integrado por Mercedes Sosa, Tejada Gómez, Oscar Matus, Carlos Alonso, Tito Francia, entre otros. El Andariego, historia de un grupo vocal reúne testimonios de jóvenes seguidores, exintegrantes, testigos y fundamentalmente un mano a mano con Cacho Ritro, Raúl Mercado, Agustín “El Negro” Gómez y Alberto “Beto” Sará.

Sobre Santiago Giordano

Santiago Giordano es músico, docente, ensayista y crítico musical. Se formó en Italia como guitarrista y compositor, con maestros como Angelo Gilardino y Franco Donatoni. En la actualidad es titular de las cátedras de Historia del Folklore en la Escuela de Música popular de Avellaneda. Desarrolla labor periodística en Argentina en Radio Nacional y en el diario Página/12. Además de numerosos ensayos y artículos de crítica musical, ha publicado los libros In Genio. Historias de música italiana (2008) y Había que cantar. Una historia del Festival de Cosquín (2010). Ha dado charlas sobre Historia de la Música Popular en distintas universidades del país, colaborado en la curaduría de distintas producciones discográficas y recientemente ha realizado la investigación y entrevistas para la película documental El Andariego, historia de un grupo vocal (2024).