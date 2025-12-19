Mariana Brey quiso justificar la reforma laboral y Brancatelli la humilló en vivo: "Dejen de..."

Brancatelli expuso a Mariana Brey.

Un nuevo cruce televisivo volvió a dejar en evidencia la grieta política y mediática que atraviesa al país. Esta vez, el escenario fue un programa de debate en Telefe donde Mariana Brey, periodista identificada con el gobierno de Javier Milei, intentó justificar la reforma laboral impulsada por el oficialismo y cuestionar la masiva movilización que se había realizado el día anterior. Del otro lado, Diego Brancatelli no solo le respondió, sino que la dejó expuesta frente a sus propios argumentos.

Todo comenzó cuando la conductora de Neura buscó relativizar la protesta social y defender la llamada “modernización laboral” con una frase que rápidamente generó polémica: “Para mí es interesante ir a hablar con aquellos que nunca han tenido un trabajo en la formalidad para ver qué opinan de esta modernización laboral. Porque el que tuvo trabajo toda la vida mucho ayer no podía fundamentar, todos los que estaban ahí tienen trabajo”.

¿Qué le contestó Diego Brancatelli a Mariana Brey?

La respuesta de Brancatelli fue inmediata y contundente: “Ayer no fue una movilización de planeros, no fueron personas obligadas con un arma en la cabeza. La gente la tiene muy clara”.

Lejos de quedarse ahí, el periodista redobló la apuesta y apuntó directamente contra el discurso que, según él, busca deslegitimar el reclamo social: “Dejen de subestimar a la gente y dejen de tirar de la soga. La gente tiene muy en claro por qué se moviliza y qué reclama. Además, qué es lo que le están por hacer entre gallos y medianoche”.

Con esa frase, Brancatelli puso el foco en uno de los puntos más criticados del oficialismo: el intento de avanzar con reformas profundas sin un debate amplio ni consenso social, apelando a maniobras legislativas aceleradas.

La marcha contra la reforma laboral en Plaza de Mayo.

El cierre fue aún más lapidario. En referencia a la cobertura mediática y a los testimonios que circularon durante la jornada de protesta, Brancatelli sentenció: “Los relatos de ayer eran tristísimos, eran angustiantes. Y por eso decidieron postergar la discusión, y ojalá sea para mejor”.