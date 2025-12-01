Tiene menos de 200 habitantes, queda en el fin del mundo y te sentís en una película: el pueblito aislado rodeado de naturaleza ideal para el verano 2026

Si sos de los que eligen el turismo nacional y disfrutan conocer hasta el pueblo más pequeño de Argentina en toda su inmensidad, en el interior de la provincia de Tierra del Fuego existe un pequeño sitio llamado Lago Escondido, que podría fascinarte con la calidez de sus días y la espectacularidad de sus paisajes.

A diferencia del Lago Escondido barilochense, que es patrimonio nacional pero su acceso público se encuentra interrumpido por la propiedad privada del empresario inglés Joe Lewis, este pueblo patagónico es el hogar de 200 personas que todos los días tienen el placer de disfrutar de la belleza natural del territorio argentino.

Cómo llegar a Lago Escondido

Este Lago Escondido se encuentra a mitad de camino entre la ciudad de Río Grande y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego. Es un pueblo emplazado a 118 metros sobre el nivel del mar, en medio de bosques de mucha altura.

El acceso a la localidad es sencillo. Se llega por la Ruta Nacional 3, pasando el ingreso a Tolhuin y tomando el desvío en el kilómetro 3.000, donde inicia un tramo de ripio.

El pueblo se llama así por un lago homónimo que se encuentra a casi 50 kilómetros del centro. Algunas veces esto se presta a la confusión, ya que mucho más cerca de las viviendas de los pueblerinos está el enorme lago Fagnano.

Para evitar posibles equivocaciones es importante recordar que el lago Escondido es el que está a 47 kilómetros del pueblo, muy cerca del famoso Paso Garibaldi, al que muchos reconocen como el punto más alto de la Ruta Nacional 3.

Qué visitar en el pueblo de Lago Escondido

Más allá de los paisajes increíbles, en el centro del pueblo no hay grandes atractivos turísticos. Quienes visitan Tierra del Fuego y deciden hospedarse en Lago Escondido recorren las inmediaciones, donde hay múltiples opciones para ver.

Lago Escondido se encuentra a minutos del corazón de Tolhuin, un pueblo vecino con mayor cantidad de habitantes que, entre otras cosas, ofrece un amplio abaníco de opciones gastronómicas. En los alrededores de Lago Escondido también existen senderos que pueden transitarse para conocer detalladamente los bosques que conforman el perímetro del pueblo.

También se encuentra a pocos kilómetros de las playas del lago Fagnano. Uno de los planes más recomendados si el clima acompaña es el de caminar hasta la orilla y tomar mates observando ese paisaje inigualable.