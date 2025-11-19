El Diablito Echeverri quiere volver a River: Los 2 motivos por los que es posible su regreso en el mercado de pases 2026

Claudio Echeverri con el Bayern Leverkusen no encuentra continuidad.

Claudio "El Diablito" Echeverri se encuentra en medio de una situación difícil en Europa, donde no logra terminar de consolidarse. En el medio, un posteo del futbolista en la que subió una foto con la camiseta de River y un emoji que dice "volver", encendió los rumores sobre un posible regreso del volante ofensivo para el 2026. Algo que poco a poco va tomando forma, en medio de un contexto difícil también para el club en lo futbolístico.

Es que el equipo de Marcelo Gallardo no logró resultados positivos a lo largo del año, donde perdió una final con Talleres de Córdoba en Paraguay, quedó eliminado por Platense en el Apertura, no superó los cuartos de final de la Copa Libertadores y quedó afuera de la Copa Argentina frente a Independiente de Rivadavia de Mendoza, en un contexto en el que es muy cuestionado el mal juego del "Millonario" y las derrotas consecutivas que recibió en el Monumentral con equipos como Riestra, Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata.

Qué motivos impulsarían el regreso del Diablito Echeverri a River

En cuanto a las situaciones que se tiene que dar para que Echeverri pueda jugar en el primer semestre de 2026 en River, no debe haber tenido minutos en tres equipos diferentes en una misma temporada. Esto se puede cumplir debido a que el futbolista firmó contrato el 25 de agosto con el Leverkusen, y si Manchester City decide rescindirle el préstamo y cederlo a River, el Diablito solo sería inscripto por el club alemán y el Millonario de manera oficial. La del City, en cambio, solo se trata de una “inscripción técnica”. Echeverri queda inscripto en tres clubes en una temporada, pero solo juega para dos de ellos.

El Diablito quiere volver a River en busca de minutos.

Además, la prohibición de parte de FIFA existe para equipos con temporadas que corren de la misma manera en el calendario. Como en Argentina la temporada arranca en enero, y la de los equipos europeos comenzó en agosto, el reglamento no corre de igual manera que si Echeverri es buscado por otro club del viejo continente, lo que destraba otro de los impedimientos para su regreso.

La situación de Echeverri en Bayern Leverkusen

Desde su llegada a Bayer Leverkusen en agosto, Echeverri disputó tan solo 240 minutos divididos en ocho partidos teniendo en cuenta tanto la Bundesliga como Champions League. Al futbolista lo trajo el ex Manchester United Erik Ten Hag, pero con su salida y la llegada de Kasper Hjumland, el volante ofensivo perdió terreno. Y esta falta de minutos hace que vea con buenos ojos volver a su casa.