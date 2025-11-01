Atento River: la terminante decisión del Leverkusen con el Diablito Echeverri

Claudio "Diablito" Echeverri volvió a ser noticia en el mundo River Plate por lo que trascendió en las últimas horas por parte del Bayer Leverkusen de Alemania. El joven futbolista llegó a préstamo proveniente del Manchester City de Pep Guardiola con muy poco rodaje y tampoco sumó tantos minutos hasta el momento, por lo que luego de que suba una foto a sus redes comenzaron los rumores de su regreso al "Millonario". Sin que esto se haya concretado, ahora recibió una noticia de última hora.

Es que, desde su llegada al conjunto europeo en el que comparte plantel con otros argentinos como Exequiel Palacios, Ezequiel "Equi" Fernández y Alejo Sarco, el chaqueño no fue uno de los más tenidos en cuenta ni por el neerlandés Erik Ten Hag como tampoco por el danés Kasper Hjulmand. Por este motivo, este sábado 1° de noviembre causó sorpresa por aparecer desde el incio, pero no la pasó nada bien en el duelo correspondiente a la novena fecha de la Bundesliga.

El Diablito Echeverri, titutlar en el Bayer Leverkusen de Alemania

Más allá de que el conjunto de Munich se puso en ventaja rápidamente en el partido y se fue ganando 3 a 0 al entretiempo, sí le sirvió al crack chaqueño tener lugar entre los titulares. Hasta el momento lleva sólo cinco presencias en el verde césped, lo que es realmente escaso y no le convence. Por eso también su publicación en las redes dedicada al "Millonario" causó tanto revuelo en los últimos días. Para colmo, cabe destacar que tampoco pudo estar presente en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina por decisión del club, pero tampoco tuvo rodaje en el primer equipo.

Con respecto a las declaraciones de Simón Rolfes -director deportivo general del Bayer Leverkusen-, el equipo "primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante". El directivo dejó en claro que, si lo logran, se beneficiarán el "Diablito" Echeverri y sus compañeros de ataque. A su vez, sostuvo que el joven "no siempre juega tan preciso como le gustaría al DT, por lo que este último deposita su confianza en futbolistas que son tácticamente fiables". Por supuesto, esto alejaría al exhombre de River de la titularidad más allá de que arrancó desde el primer minuto este sábado.

Claudio "Diablito" Echeverri fue titular en el Bayer Leverkusen de Alemania contra el Bayern Munich

Con respecto a su presente, el "Diablito" dejó el Manchester City a préstamo por un año sin opción de compra. De esta manera, tendría que volver al conjunto inglés que dirige Pep Guardiola a mediados del año 2026 y no hay indicios reales de un posible regreso a River Plate. Por supuesto, lo hecho por el joven en los últimos días fue sólo un mensaje de descontento en el Leverkusen y una vuelta al "Millonario" hoy sería difícil. Desde Núñez no se han pronunciado oficialmente al respecto más allá del deseo del jugador.

Los números del Diablito Echeverri en su carrera