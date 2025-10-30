La foto del Diablito Echeverri que sacude a todo River: ¿pega la vuelta antes de tiempo?

Echeverri fue a Alemania para jugar pero el cambio de DT lo dejó sin minutos.

Muchas veces, los jugadores aceptan la primera propuesta que les llega de Europa y mucho más cuando se trata de una que proviene del Manchester City. Algo que puede salir bien, como fue el caso de Julián Álvarez, o dar señales de que no se trató de la mejor decisión. Esto último aplica para el Claudio Echeverri que compartió una foto con un mensaje más que claro para River Plate y que provoca una enorme sorpresa.

Después de lo que fue la obtención del Trofeo de Campeones de la temporada 2023, el “Diablito” reconoció ante las cámaras de televisión que no iba a renovar su contrato con el “Millonario” que culminaba en diciembre del 2024. Al poco tiempo se conoció que su agente estaba arreglando su venta al conjunto inglés, por medio de una cifra de 18 millones de euros. Una decisión que despertó varios enojos entró los hinchas y que con el paso de los meses puede considerarse como desacertada.

Echeverri publicó una foto de sus días como jugador de River

Esto es producto de que a el "Diablito" Echeverri le costó bastante ganarse un lugar dentro del Manchester City según la consideración de Pep Guardiola. Por ende, se determinó darlo a préstamo en el último mercado de pases con el fin de que obtenga rodaje y así pueda potenciar sus habilidades. La contratación por parte del Bayer Leverkusen renovó sus esperanzas de jugar, pero nuevamente no está teniendo los minutos que necesita.

Por lo tanto, el joven jugador tomó su celular, abrió su cuenta de Instagram y subió una foto en la que recuerda su paso por River. Junto a un reloj de arena, un corazón y la leyenda de “atrás”. Una señal de que no la está pasando bien en el fútbol alemán y que extraña aquellos días en lo que sumaba minutos con mayor regularidad, además del cariño que los hinchas le transmitían al verlo en cancha.

“El equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio y los otros jugadores de ataque. El problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann”, expresó Simón Rolfes, director deportivo general del Leverkusen.

Sin embargo, la primera respuesta que trasciende desde River es que no hay ningún tipo de gestión para celebrar su regreso en tan poco tiempo. No se trataría de ningún pedido de Marcelo Gallardo o de algún dirigente que quiera presentarlo como una garantía de voto de cara a las elecciones del próximo sábado. De hecho, se tiene una enorme sorpresa por el posteo que realizó en las redes sociales.

Hay que recordar que Claudio Echeverri se marchó del Manchester City al Leverkusen en condición de préstamo por una temporada, pero no cuenta con una opción de compra de por su ficha. La intención es que gane rodaje, sin embargo esta falta de minutos podría provocar que el acuerdo se rompa antes de tiempo y se considere darlo a otro club que le permita mostrarse.