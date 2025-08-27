Quiénes son los padres de Claudio "El Diablito" Echeverri: la historia del futbolista

"El Diablito" Echeverri con sus padres y la camiseta de River.

En la vida de todo deportista de alto rendimiento, la familia cumple un rol fundamental. El acompañamieto es un factor de gran importancia desde la formación y durante toda la vida, en los buenos y malos momentos. En el caso de Claudio "Diablito" Echeverri, él no es la excepción a la regla en ello, ya que siempre manifestó el fuerte apego que tiene a sus seres queridos y a su tierra natal.

De muy chico deslumbró en Villa Río Negro, barrio ubicado en la ciudad de Resistencia, Chaco, y a fines de 2016, cuando tenía 10 años, River Plate posó sus ojos en él y lo seleccionó para jugar en el club de Núñez. En 2024, y cuando el jugador tenía solo 19 años, fue vendido a Manchester City de Inglaterra, iniciando su carrera en el fútbo europeo. Una promesa para Argentina de la que se esperan grandes cosas.

Quiénes son los padres y hermanos del "Diablito" Echeverri

Domingo y Rosa son los padres de Claudio Echeverri, quienes son un sostén fundamental en la vida del talentoso volante. El futbolista categoría 2006 inició en el club Deportivo Luján, de la Liga Chaqueña, y cuando le llegó la oportunidad de jugar en River a los 10 años, no quería alejarse de su familia. Por este motivo, el club les alquiló un hogar a sus papás en Buenos Aires para que estén cerca de su hijo.

El Diablito Echeverri con su familia al firmar contrato con River.

Por su parte, la conexión de Echeverri con sus hermanos Diego y Yonathan también es muy especial. Tal es así que su hermano Yonathan cuándo "El Diablito" debutó con River en el año 2022 y logró marcar en su primer partido, se tatuó el festejo del jugador. Una famiia muy unida que a pesar de los cambios de vida en un corto lapso de tiempo, siempre estuvieron junto al canterano del "Millonario".

El mensaje del "Diablito" Echeverri a su familia cuando se fue a Manchester City

Una de las imágenes que compartió Echeverri con su familia.

El futbolista compartió algunas imágenes con integrantes de su numerosa familia. Más de diez personas lo acompañaron al aeropuerto de Ezeiza y él les dedicó un tierno posteo, en el que puso: "Los voy a extrañar mucho". Los mensajes de amor de su familia no se hicieron esperar y le pusieron palabras como “Buen viaje” y “Que comience la aventura”. Una vida futbolística que recién comienza y que continúa en el Bayer Leverkusen de Alemania, club al que partió a préstamo por una temporada.