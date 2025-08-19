Chau Manchester City: Diablito Echeverri se va ya porque Pep Guardiola no lo pone

Chau Manchester City: Echeverri se va ahora a otro club de Europa

Claudio "Diablito" Echeverri definió su futuro en las últimas horas y se convertirá en el flamante refuerzo de otro club de Europa después del poco rodaje que tuvo con la camiseta del Manchester City de Pep Guardiola. El crack chaqueño de 19 años, surgido de las inferiores de River Plate, vestirá la camiseta de Bayer Leverkusen de Alemania luego de los muy pocos minutos que sumó con el conjunto "Ciudadano". De esta manera, terminó con las especulaciones de su posible salida a Girona, Borussia Dortmund o Roma, que se perfilaban para contratarlo.

El futbolista que representó a la Selección Argentina a nivel juvenil y forma parte de la prelista de Lionel Scaloni para la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas venideras selló su nuevo vínculo con el conjunto teutón y se conocieron los detalles. El equipo inglés lo cede por doce meses sin opción de compra y este martes 19 de agosto emprenderá viaje hacia su nuevo destino para la revisión médica correspondiente. Así, será el tercer elenco con el que jugará en su corta carrera.

Claudio "Diablito" Echeverri jugará en el Bayer Leverkusen de Alemania

El Diablito Echeverri llega al Bayer Leverkusen: los compañeros argentinos con los que jugará

El exhombre del "Millonario" se calzará una camiseta más en su carrera y compartirá el plantel comandado por Erik Ten Hag con otros dos futbolistas nacidos en nuestro país. Es el caso de Exequiel Palacios, también surgido del elenco de Núñez y campeón del mundo con la Selección Argentina y Alejo Sarco, delantero de 19 años que inició su carrera en Vélez Sarsfield pero el 1° de enero del 2025 selló su vínculo con el conjunto alemán. El atacante nacido en Alberti, provincia de Buenos Aires, se fue libre del "Fortín" y todavía no sumó minutos en el club.

Los números del Diablito Echeverri en su carrera

Clubes : River Plate, Manchester City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania.

: River Plate, Manchester City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania. Partidos jugados : 51 (+43 con la Selección Argentina Juvenil).

: 51 (+43 con la Selección Argentina Juvenil). Goles : 5 (+19).

: 5 (+19). Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024 con River Plate.

Con poco rodaje, el Diablito Echeverri deja el Manchester City de Pep Guardiola

El conjunto "Ciudadano" finalmente no cedió al exhombre de River Plate al Girona, como se especuló desde un primer momento teniendo en cuenta que el club que milita en LaLiga de España es parte del City Group. Tampoco llegará a la Roma o al Borussia Dortmund, quienes realizaron distintas ofertas pero nunca llegaron a cumplir con lo pretendido por el City. Ahora el futuro del crack será en Alemania, donde probablemente tenga más lugar ya que con Guardiola al mando sólo sumó 64 minutos en cancha divididos en tres partidos.

Igualmente, le alcanzó para convertir un gol en el Mundial de Clubes contra el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en la goleada por 6 a 0. Además, debutó en la Premier League y también ingresó en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace que su equipo perdió por 1 a 0 pero que lo tuvo como protagonista ya que generó algunas situaciones de gol.