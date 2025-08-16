¿Chau Manchester City? La inesperada oferta con la otro europeo se llevaría al Diablito Echeverri

La inesperada oferta que llegó por el Diablito Echeverri

El futuro de Claudio "Diablito" Echeverri vuelve a ser una incógnita después de que un club de Europa oferte por él en las últimas horas. Todavía no es certero si continuará o no en el Manchester City de Pep Guardiola después de sumar minutos en el Mundial de Clubes, pero sí existe la chance de que siga su carrera en otro equipo del Viejo Continente. Si bien dependerá de las negociaciones lleguen a buen puerto, lo cierto es que, al menos, ya hubo avances.

El Borussia Dortmund de Alemania es el que tiene en carpeta al crack surgido de River Plate para que sea refuerzo en este mercado de pases. No sólo eso, sino que ya comenzó con las gestiones y envió una propuesta que quedará en manos de la dirigencia del conjunto "Ciudadano". Por supuesto, ante la falta de rodaje que tuvo en sus primeros meses en la Premier League, todo indica que podría irse.

El Borussia Dortmund de Alemania avanza por el Diablito Echeverri

De lo que aún no trascendieron detalles es de cuánto dinero sería la operación, pero sí que sería un préstamo por una temporada con opción de compra. Sin embargo, ya hubo otro elenco europeo que ofreció algo similar y recibió la negativa por parte del City. La Roma de Italia envío una propuesta para que cedan al "Diablito" con una alternativa de compra por 33 millones de euros más una cláusula de recompra de 40 millones. Claro que, no la consideraron suficiente para sus planes para con el chaqueño y la desestimaron rápidamente.

A su vez, también es cierto que el club "Ciudadano" tiene la chance de no tener que pasar por una negociación ya que existe la posibilidad de que Echeverri pase al Girona de España. Dicho conjunto es parte del City Group, lo cual simplificaría todo para los directivos a la hora de todo lo relacionado con las ofertas o transferencias, además de que el futbolista puede volver en un futuro. Claro que, la última palabra ahora la tendrán en Manchester, cuya cúpula se verá obligada a analizar la oferta que llegó desde suelo alemán.

Hasta el momento, Pep Guardiola sólo le dio 64 minutos en cancha divididos en tres partidos donde el chaqueño sólo alcanzó a marcar un gol. Su debut se dio en la Premier League, poco después jugó la final de la FA Cup en la derrota por 1 a 0 ante el Crystal Palace y por último contra el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en la goleada por 6 a 0 en la fase de grupos del Mundial de Clubes donde justamente convirtió de tiro libre. Luego, una lesión lo marginó del verde césped y ahora tampoco tiene su lugar asegurado en una nueva temporada en Inglaterra.

Los números del Diablito Echeverri en su carrera