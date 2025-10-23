Tiene 34 años, brilla en Arabia Saudita y puede sacarle el lugar a un histórico de River: "No es fácil"

Tiene 34 años, brilla en Arabia y puede sacarle el lugar a un histórico de River

Un experimentado futbolista reveló su deseo de jugar en River Plate en un futuro mientras a sus 34 años brilla en un equipo de Arabia Saudita. Claro que no es la primera vez que durante alguna entrevista muestra sus ganas de vestir los colores del "Millonario" aún no habiendo nacido en nuestro país. De hecho, se trata del arquero marroquí Yassine Bounou (Bono), quien actualmente ataja para Al-Hilal con el que ya fue campeón en varias ocasiones.

Si bien está claro que el titular indiscutido es Franco Armani, el nacido en Canadá no dejó de aclarar que arribar a Núñez sería un sueño. Sin embargo, también dejó en claro su respeto por el "Pulpo", quien es uno de los máximos referentes del elenco que hoy comanda Marcelo Gallardo. Igualmente, sus declaraciones en una nota reciente con DSports Radio (FM 103.1) no tardaron en trascender y más aún en el mundo de la "Banda".

Bono volvió a expresar su deseo de jugar en River

"Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Tengo un cariño muy grande al fútbol argentino y a Argentina en general", aseguró el guardameta que en reiteradas ocasiones se "postuló" para llegar al "Millonario". A su vez, agregó que "es algo que no se puede planear porque no es fácil". Cabe destacar que tiene vínculo con la institución saudí hasta finales del 2028, por lo que un posible acercamiento en River sería recién a sus 37 años.

A su vez, sostuvo que "no es fácil decidir cuando estás en un lugar y tenés la oportunidad de competir. En Argentina no es fácil entrar también porque los equipos tienen a sus arqueros. Son situaciones que se tienen que dar". Si hay algo que no dejó de destacar Bono fue el cariño que lo une a nuestro país, que a su vez hace que tenga esas ganas de jugar en el fútbol argentino. Sobre el equipo de Núñez en particular sostuvo que lo sigue cuando puede y que fue "una lástima" lo sucedido en la Copa Libertadores. "Lo veo como un club estable, puede salir campeón como no pero siempre está ahí y eso no es fácil, cuando pueda salir campeón lo hará", añadió.

Su fanatismo por el Burrito Ortega y su presencia en la final de Madrid

Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Otro de los detalles poco conocidos de su vida es que estuvo en la final de la Copa Libertadores del 2018 alentando a River contra Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu.

De hecho, un ex hombre del "Millo" le consiguió entrada a pocos días del partido, y fue nada más y nada menos que un colega suyo: Leandro Chichizola. El detalle sobre su asistencia a dicho cotejo, fue que "se lesionó" pocos días y estuvo en la cancha sin dudarlo mientras su equipo -por entonces el Girona- jugaba contra el Athletic Bilbao.

Yassine Bounou sueña con jugar en River

Los números de Bono en su carrera