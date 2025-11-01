Macri recordó el ídolo de River que rechazó para Boca: "Me arrepiento"

Macri reveló que solo faltó un detalle para que jugara en Boca

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra repleto de historias que se van conociendo con el paso del tiempo. Una de ellas salió a la luz gracias a un comentario que Mauricio Macri hizo sobre su tiempo como presidente de Boca, cuando desistió de la contratación de un jugador que luego se terminó transformando en ídolo de River. Una decisión que todavía lo persigue y que se lamenta de gran manera.

Hay un lema que se repite bastante en el fútbol argentino y es que una operación no se puede dar por cerrada hasta que el jugador no se haya sacado una foto firmando el contrato. Son muchas las operaciones en las cuales se anunció que restaban muy pocos detalles, pero una pequeña diferencia hizo que se cayera todo. “Lo tenía listo a Marcelo Salas y lo dejé ir a River, todavía me arrepiento”, expresó Mauricio Macri en El Trece. "Después me lo tuve que aguantar haciendo su celebración cuántas veces", agregó.

Salas una de las grandes figuras del River de Ramón Díaz

Lo particular de este comentario del ex mandatario del Xeneize es que esconde una serie de detalles y que cada parte involucrada señala un manera muy distinta de cómo las negociaciones se dieron por terminadas. “Hubo discusiones internas en la directiva, donde algunos decían que no podíamos traer tantos jugadores de un mismo representante. Ante eso dije: ‘bueno, que no venga’”, explicó.

Mientras que desde el lado de Marcelo Salas exponen que fue muy distinto lo que sucedió. “Les dije que respetaba su opinión pero que a préstamo no venía. Aceptaba que aquí no me conocieran, pero yo ya había metido 99 goles en la U de Chile y no tenía que probarme para nada”, comentó hace unos años en charla con El Gráfico. Al poco tiempo, River se interesó por su ficha y le mandó el contrato más el aviso de que estaban dispuestos a comprar el pase.

La operación con la Universidad de Chile se cerró a cambio de 3.2 millones de dólares y el traspaso de manera definitiva de Walter Silvani. Una cifra que para los tiempos que corren no es de gran importancia, pero en plena década de los 90 representó una enorme inversión por un jugador que había mostrado grandes condiciones en tierras chilenas y que llegaba con una pesada mochila al Estadio Monumental.

El enojo con la actual dirigencia de River

En el mercado de pases invernal, River negoció de manera formal con San Pablo para desprenderse de la ficha de Gonzalo Tapia, que había sido incorporado en el comienzo de la temporada. El paso de los partidos expuso que se trató de una incorporación desacertada, debido a que nunca logró adaptarse a las exigencias de la camiseta. Se llegó a mencionar que el jugador habría quedado abrumado por el clima y la presión que los hinchas imprimen.

Se trató de un refuerzo que primero fue anunciado con el pase en su poder y luego por medio de una compensación económica a la Universidad Católica, además de ser presentado como promesa. "Hay jugadores que son para River o equipos grandes de la Argentina y hay otros que por ahí no lo son. Creo que hay un estudio importante de parte de River, pero nunca está de más un mensaje directo, sin ningún compromiso, ja", expresó el "Matador" Salas sobre su compatriota.

El paso de los meses expone que Gonzalo Tapia se adaptó de gran manera al San Pablo y que logró convertir los goles que se le negaron con la camiseta de River. En caso de que su rendimiento se mantenga, no se descarta que sea vendido en el mercado de pases de verano del 2026 por una cifra cercana a los 2 millones de dólares.