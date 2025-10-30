“Me recuerda a Labruna”: el candidato a presidente de River que eligió al reemplazante de Gallardo

Gallardo tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre

El calendario señala que el primero de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente de River. Una jornada en la que un candidato se presentó con una propuesta bastante llamativa, debido a que realizó un anuncio en el que tiene elegido al reemplazante de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo en caso de que no vaya a continuar en el cargo de cara a la temporada 2026.

La mayoría de los candidatos que se presentará para dirigir la vida institucional y deportiva del “Millonario” entienden que la figura del “Muñeco” es intocable si pretenden sumar una gran cantidad de votos. Al menos eso es lo que mencionan durante la campaña. Aunque también se debe pensar en una alternativa porque hay chances de que técnico decida no continuar después de que su segundo ciclo no obtiene el desarrollo que se esperaba.

Pablo Aimar uno de los apuntados para ser DT de River

“Mi plan b lo dije por primera vez en el 2021 en esté programa y es Pablo César Aimar. En algún momento dejará de estar en la Argentina y lanzará su carrera en solitario. Para mí, es el perfil de técnico formador que River necesita. Me recuerda a Renato Cesarini y a Ángel Labruna”, expresó Luis Belli, candidato a presidente, en charla con TyC Sports. Un nombre que sorprendió a los hinchas y que rápidamente tuvo un enorme grado de aceptación por lo que viene realizando del otro lado de la línea de cal.

Sin embargo, el candidato tiene bien en claro que la primera alternativa para hacerse cargo del plantel es el “Muñeco” Gallardo. “Vamos a tener que tener una charla, su contrato vence el 31 de diciembre. Darle el poder absoluto solo se lo puedes dar a Dios, pero Gallardo no lo es. Le han dado las llaves, que bien merecida las tienes, pero en River hay ciento de puertas y una sola persona no puede”, agregó.

También Luis Belli resaltó que hay una tercera alternativa pensando en el cuerpo técnico, porque mencionó un nombre que en la actualidad se encuentra dirigiendo al Alavés de España. “Me inclino por la gente de la casa, me gusta el Chacho Coudet y le veo muchas cosas parecidas a Ramón Díaz, que es el ídolo de mi infancia”, sostuvo. Un entrenador que tiene contrato hasta junio del 2026, pero que podría escuchar la propuesta en caso de que se trate de una formal y no haya nadie ocupando el cargo.

No es el único que puso en duda a Marcelo Gallardo

Lo particular de esta campaña electoral para elegir al nuevo presidente de River es que por primera vez la continuidad de Marcelo Gallardo en el cargo no se encuentra confirmada al 100%. Algo que sin dudas es producto del mal desempeño deportivo que viene mostrando el equipo desde su regreso que se compone con varias noticias negativas tanto en el plano local como también en el internacional.

“Nosotros pensamos que hay errores en la política de fútbol, en los dirigentes y en la gerencia de fútbol por todo lo que te fui señalando. El 2 de noviembre si el socio me elige me reuniré con Gallardo, haremos un diagnóstico, un pronóstico y buscaremos soluciones. No diré nada que afecte la imagen de un ídolo de River y también me reuniré con él sabiendo que lo fundamental es el futuro de River, que no es técnico dependiente”, manifestó Daniel Kiper en charla con Cancha Embarrada, que se emite todos los miércoles a las 22 por El Destape Radio.

“Marcelo surgió como futbolista cuando yo era directivo y tengo el mejor de los contactos. Sé que va a ser el primero en ponerse a disposición del club. En este momento tengo la responsabilidad de proteger al ídolo y a los jugadores. Vamos a mantener las cuestiones dentro del vestuario como corresponde dentro”, profundizó. El nuevo presidente asumirá en funciones en la mañana del próximo lunes 3 de noviembre.