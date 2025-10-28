Preocupación en River por la lesión de Driussi de cara al clásico con Boca

Su presencia no puede ser confirmada en la Bombonera

La eliminación frente a Independiente Rivadavia en la Copa Argentina dejó una gran cantidad de elementos para analizar y uno de ellos fue el cambio que Sebastián Driussi pidió. Uno que encendió alarmas en River y que en la mañana del lunes confirmó la presencia de una lesión que lo pone en duda de cara al Superclásico contra Boca que se va a disputar dentro de dos semanas en el campo de juego de la Bombonera.

El delantero no pudo completar los 90 minutos y esto provocó cierto enojo entre los hinchas, debido a que no se trata del primer registro desde su llegada y más en un partido de gran importancia. El paso de las horas permitió conocer que sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo. Se trata de un desgarro leve, pero que se vuelve a manifestar en la misma zona de la que presuntamente se había recuperado. Algo que expone al cuerpo médico, ya que se habría acelerado los tiempos de regreso.

El delantero tiene una molestia en la zona donde se había lesionado antes

Los comentarios señalan que Sebastián Driussi se encuentra en duda en River de cara al partido con Boca correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Esta nueva lesión obliga a pensar que su recuperación debe llevarse a cabo de manera paulatina y que solo sume minutos cuando no hay rastro alguno de ninguna dolencia.

Por ende, la delantera del "Millonario" para el clásico podría estar conformada por Maximiliano Salas y después dependerá bastante del criterio de Marcelo Gallardo: Facundo Colidio o Miguel Borja. El atacante colombiano es blanco de varias críticas en las redes sociales, ya que los hinchas rechazan su presencia y mucho más cuando quedan semanas para que quede con el pase en su poder. En su lugar solicitan el ingreso de Bautista Dadín o de Agustín Ruberto.

Un jugador de 10 millones y varias lesiones

En el mercado de pases de verano, Marcelo Gallardo tomó la decisión de efectuar la contratación de Sebastián Driussi porque entendía que iba a sumar un delantero que se adapta a su estilo de juego, además de generarle una competencia inter a Miguel Borja con el fin de que vaya mejorando en cada uno de los entrenamientos. Algo que no se vio reflejado solo en una pequeña racha de goles que incluyó un tanto en el Superclásico disputado en el Monumental.

Desde su regreso a River, el delantero coleccionó una serie de ausencias que fueron producto de falta de condición física, desgarro miofascial, esguince de tobillo, problemas de tobillo, desgarro muscular y nuevamente un desgarro. El recuento de los días ausentes exponen que estuvo más de 100 jornadas en las que no pudo sumar minutos. Esto provocó que no pueda usar la banda roja en 18 encuentros oficiales.