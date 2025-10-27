Boca le ganó a Barracas y quedó segundo en la tabla anual del fútbol argentino

Boca vence por 3 a 1 a Barracas Central en el pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Boca Juniors ganó por 3 a 1 en su visita a Barracas Central por el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El 'Xeneize' logró dar vuelta un resultado adverso, luego de comenzar abajo en el marcador tras un golazo desde afuera del área de Rodrigo Insúa: en el complemento, un doblete de Milton Giménez en menos de tres minutos lo puso en ventaja y un tanto de Miguel Merentiel terminó por definir el encuentro. Iván Tapia fue expulsado en el local a los 15 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Claudio Úbeda escaló a la segunda posición en la tabla anual del fútbol argentino, puesto de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Además, quedó tercero en la Zona A y, con 20 unidades, es escolta de Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero, que tienen 21. El 'Guapo', por su parte, no pudo meterse en puestos de playoffs y permanece 10° pero con 18 puntos, a tan sólo tres de la cima.

El encuentro comenzó con dos fuertes cruces, uno entre Javier Ruiz y Leandro Paredes y el otro entre Rafael Barrios y Miguel Merentiel: el defensor del cuadro local le aplicó un manotazo al delantero uruguayo, pero el árbitro Nicolás Lamolina solamente lo amonestó. El volante de la Selección Argentina y capitán del 'Xeneize' tuvo una discusión minutos después con Iván Tapia, que provocó que ambos vean la tarjeta amarilla a los 7 del primer tiempo. En apenas un cuarto de hora, el hijo de Claudio 'Chiqui' Tapia recibió una segunda tarjeta por una infracción y dejó a su equipo con uno menos.

A pesar de este contratiempo, Barracas logró golpear primero gracias a Rodrigo Insúa, quien soltó un remate lejano que entró por encima del arquero Agustín Marchesín para poner el 1 a 0 parcial. En un duelo disputado y con la desventaja de tener un hombre menos, el local pudo mantener la ventaja en los primeros 45 minutos.

El club azul y oro confirmó que el delantero uruguayo de 38 años se perderá este compromiso por haber sufrido una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo.

La tabla anual 2025 del fútbol argentino

Rosario Central 62 puntos (+23 de diferencia de gol). Boca Juniors 53 puntos (+24). River Plate 52 puntos (+20). Argentinos Juniors 51 puntos (+20). Deportivo Riestra 51 puntos (+15). Racing Club 46 puntos (+11). Lanús 46 puntos (+8). San Lorenzo 46 puntos (+5). Tigre 45 puntos (+8). Barracas Central 44 puntos (+3). Huracán 43 puntos (+2). Estudiantes de La Plata 42 puntos (+1).

*Los 3 primeros irán a la Libertadores 2026, en tanto que entre el cuarto y el noveno inclusive clasificarán a la Sudamericana. Aún restan liberarse dos cupos por el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina (Argentinos o Independiente Rivadavia de Mendoza), más el de Racing si gana la actual Libertadores.

