El nuevo "refuerzo" de River de 15 años que ya es pretendido por 3 selecciones

El joven de 15 años hizo una prueba que pasó rápidamente.

Los movimientos en el mercado de pases para los clubes pueden ser muy diversos, debido a que el plantel de la Primera dejó de ser el único que recibe incorporaciones. En River Plate se produjo la llegada de un joven de tan sólo 15 años, y que cuenta con la particularidad de que tres Selecciones se disputan sus servicios. Una señal de que se trataría de la próxima joya del fútbol argentino y que podría ser vendido por varios millones.

Aquellos jugadores que dispongan menos de 18 años, no pueden ser comprados. Algo que sucedió con Franco Mastantuono que debió esperar a la mayoría de edad para celebrar su transferencia al Real Madrid. Aunque es posible llevar a cabo pruebas como está sucediendo con Santiago García, de apenas 15 años, que llegó proveniente de las inferiores de Los Angeles FC de la MLS, de Estados Unidos. También estuvo en las categorías menores del New York City FC., pero una cambio en la vida de sus padre provocó que se traslade a territorio argentino.

El joven es pretendido por Argentina, Estados Unidos e Italia

Otro de los detalles de esta incorporación de manera momentánea a las inferiores del "Millonario" es que tiene tres llamados para comenzar un rodaje en lo que respecta a las selecciones, debido a que es pretendido por Argentina, Estados Unidos e Italia. Esto es producto de que nació en Norteamérica, pero sus padres disponen de raíces argentinas e italianas. Una situación que luego le demandará al joven decidir a que país representará en el plano internacional.

En lo que respecta al vínculo de Santiago García con River se menciona que llegó en calidad de prueba, pero que rápidamente se ganó la aceptación de los entrenadores que no dudaron en ficharlo. Aunque tendrá que esperar a la próxima temporada para poder disputar partidos de manera oficial. Algunos comentarios sobre su juego hacen foco en su visión, técnica y la capacidad de liderazgo que dispone a tan corta edad. Toda una serie de atributos que los clubes buscan y que pueden ser promovidos a divisiones superiores con cierta facilidad.

¿Lautaro Rivero puede irse de River?

En el comienzo de la temporada, River decidió desprenderse de Rivero por medio de un préstamo por un año a Central Córdoba, debido a que necesitaba tener minutos que le permitan ganar rodaje y pulir sus habilidades. Algo que aprovechó de gran manera porque se puso en marcha la determinación de interrumpir el acuerdo antes del Mundial de Clubes.

Ya con la camiseta del "Millonario, el defensor mantuvo lo expuesto y lo fue mejorando aún más con el paso de los partidos. Al punto que fue convocado a la Selección Argentina y comenzó a mencionarse la posibilidad de que se marche en el mercado de pases invernal de la temporada 2026. Uno de los principales interesados es el "Cholo" Simeone porque entiende que se trata de una buena oportunidad que el Atlético de Madrid no puede dejar pasar por alto.

Aunque hay un detalle, porque River a Rivero le colocó una cláusula de rescisión que se encuentra valorada en 100 millones de dólares. Esta sirve para protegerlo, ganar presencia dentro de las negociaciones y así evitar que se registre una operación similar a la de Franco Mastantuono. Una en la que el Real Madrid impuso sus condiciones con un compra que se cancelará recién en agosto del 2027.