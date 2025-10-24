La Bruja Berti fulminó a 4 jugadores de River: “No creo que les dé para titulares”

Cuatro pesos pesados deberían pasar al banco de suplentes.

El presente que River está viviendo es uno más que complicado, debido a que no se encuentra clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto es producto de un flojo rendimiento deportivo que Sergio Berti criticó a partir de hacer foco en cuatro nombres en particular a los cuales señaló con poco méritos deportivos para tener un lugar dentro de la formación inicial. Una palabra más que autorizada, debido a que defendió la banda roja en varias oportunidades.

Si se repasa el desarrollo de la temporada del “Millonario” es posible apreciar que perdió la Supercopa Internacional con Talleres, quedó eliminado con Platense del Torneo Apertura, no pasó la Fase de Grupos del Mundial y Palmeiras lo sacó de la Copa Libertadores con baile. Una colección de derrotas que se combinan con falta de personalidad, además de una idea de juego que está lejos de manifestarse.

Berti pidió que Gallardo haga cambios dentro del once de River

“No marcan la diferencia. Tienen el título de campeón del mundo. Es fabuloso que River pueda tener varios en el plantel, pero no creo que con eso les dé para ser titulares o ganar un partido. Vos tenés que entrenar en la semana para poder ganarte el lugar del domingo”, expresó la “Bruja” Berti sobre las figuras de Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella. Los cuartos fueron campeones del mundo y desde su llegada estuvieron lejos del nivel mostrado en Qatar 2022.

“Tal vez lográs un poco más de respeto con rivales o algún árbitro que te pueda perdonar una cosa, pero por más que seas campeón del mundo no vas a poder parar a los rivales”, profundizó en charla con La Página Millonaria. De los mencionados, el zaguero central es el único que no podrá jugar ante Independiente Rivadavia por estar recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados.

¿Qué jugadores deben estar en el once?

Por otro lado, la “Bruja” Berti señaló que Marcelo Gallardo tiene que volver a una idea que aplicó bastante en su primer ciclo como entrenador de River y que le entregó buenos resultados, además de registrar ventas por importantes sumas de dinero. Sus palabras apuntan a darle más proyección a aquellos jóvenes que se encuentran en la división de Reserva.

“Yo miro porque me gusta mirar, pero está este chico Jaime, está Obregón, está Facundo González. Hay jugadores que están también ahí esperando su momento. Entonces, la cantera River es muy muy importante. Y los jugadores que a él le dieron resultado creo que fueron más los chicos que algunas incorporaciones que hizo y que pensó”, sentenció.

Un pedido que va en línea con lo que los hinchas le resaltan y le piden al “Muñeco” en las redes sociales. Algo que es producto de que determinados rendimientos de jugadores con cierto recorrido está lejos de ser el ideal, además de que desaprovecharon varias oportunidades que les entregaron y deberían marcharse en el mercado de pases de verano para cambiar de aires.