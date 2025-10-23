Qué fue de la vida de J. J. López tras descender con River

J J López como entrenador de River.

Para River el descenso marcó un antes y un después para los nombres que formaron parte de ese proceso. Un 26 de junio de 2011 ocurría lo impensado y el "Millonario" perdía la categoría por primera vez en la historia, producto de un largo ciclo de tres años de malos resultados y pésima gestión institucional -con Daniel Passarella de presidente, y antes José María Aguilar- que derivó en una crisis deportiva sin precedentes.

Y el entrenador del equipo fue Juan José López, un entrenador con un pasado muy rico como jugador, donde fue ídolo del club, que se vio manchada por el duro golpe que fue el descenso a la B Nacional. Una campaña que tuvo de todo en el medio, con una derrota en el superclásico frente a Boca por 2 a 0, que finalizó en la promoción que perdió frente a Belgrano de Córdoba y decretó el peor momento de la historia del conjunto de Núñez.

Qué fue de la vida de J.J. López tras el descenso de River

Una vez consumido el descenso, J.J. López renunció a su cargo como entrenador de River el 27 de junio de 2011, un día después del segundo partido con Blegrano jugado en el Monumental, y fue reemplazado por Matías Almeyda, que recién se retiraba del fútbol profesional. Desde ese momento, dirigió solamente a dos clubes, ambos del Ascenso: San Martín de Tucumán, entre octubre y diciembre de 2014, y Juventud Antoniana de Salta, de febrero a noviembre de 2016.

JJ López el día que descendió River.

"Creo que me va a ser difícil volver a dirigir, solo lo hice en dos equipos del interior. No creo que pueda volver a hacerlo", reconoció en 2023 durante una entrevista con Radio Rivadavia. López no volvió a trabajar desde ese momento, a pesar de que aseguró estar "dispuesto a dirigir". Y agregó: "Es difícil que me den otra oportunidad en un club grande. Me sigo sintiendo parte del fútbol, pero los años pasan y las oportunidades se van cerrando. Te pueden dar un buen dinero, pero quiero tener un buen plantel y trabajar con tranquilidad y con los elementos para hacerlo".

