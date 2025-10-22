No pudo debutar en River, la rompe en Europa y quiere volver: "Revancha"

No pudo debutar en River, la rompe en Europa y quiere volver

Años después de dejar River Plate, un futbolista que brilla en Europa anunció que sueña con regresar a Núñez en un futuro. A pesar de no haber debutado en la Primera del "Millonario" y no haber tenido lugar más allá de su nivel, el jugador que hoy viste los colores de un equipo de Francia está convencido de que le gustaría volver al país para lucir la banda roja. Además, hizo mención a la institución y lo que representa en nuestro país siendo un grande.

Se trata nada menos que de Joaquín Panichelli, el delantero que es figura en Racing de Estrasburgo donde comparte plantel con Valentín "Colo" Barco. El atacante viene de marcarle dos goles al Paris Saint-Germain en el empate 3 a 3 por la octava fecha de la Ligue 1, es el goleador del torneo con 7 tantos pero no olvida al club que lo formó y en el que dio sus primeros pasos. Por este motivo, les dejó un mensaje claro a Marcelo Gallardo y la dirigencia.

Panichelli rompió el silencio y reveló que quiere volver a River: "Me gustaría"

"A River le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?. Estoy agradecido porque me permitió estar donde estoy ahora. No lo llamo revancha, pero sería lindo volver. Es lo más grande que hay en Argentina", anticipó Panichelli en diálogo con Radio La Red (AM 910) sobre esta chance de jugar otra vez en el "Millonario" del que se fue libre en 2023, sin tener lugar en el primer equipo donde jugaban Miguel Borja, Facundo Colidio y Salomón Rondón de la mano de Martín Demichelis.

Su siguiente club fue Alavés de España, donde una rotura de ligamentos lo alejó de las canchas poco después de su arribo. Luego de su recuperación fue cedido a Mirandés de la segunda división de dicho país europeo donde no sólo se ganó el lugar, sino también mostró ese gran nivel que vio Racing de Estrasburgo para contratarlo. Ahora su presente es muy diferente y también lo señaló: "Me terminé de convencer que soy futbolista profesional. Estoy más acomodado desde lo económico, con un poco más de lujos y pudiendo traer a mí familia".

Joaquín Panichelli contó que quiere volver a River

El presente del Racing de Estrasburgo

El elenco francés marcha tercero en la Ligue 1 con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y dos derrotas -el "Colo" Barco jugó en todos-, quedando detrás del Olympique de Marsella (18) y el PSG (17). La próxima jornada será ante Olympique de Lyon el domingo 26 de octubre desde las 16.45, pero antes recibirán al Jagiellonia de Polonia por la segunda fecha de la Conference League este jueves 23 a partir de las 13.45 (hora argentina).

Cuándo vuelve a jugar el Joaquín Panichelli en Racing de Estrasburgo

El equipo francés en el que el argentino brilla junto a Barco se enfrentará a Jagiellonia de Polonia, por la segunda fecha de la primera fase de la UEFA Conference League, el jueves 23 de octubre desde las 13.45 horas de Argentina. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de la plataforma Disney+ Premium y los de Liam Rosenior buscarán un nuevo triunfo después de ganar por 2 a 1 como visitante contra el Slovan Bratislava de Eslovaquia en la primera jornada del certamen continental.